Policías de Ecuador irrumpen en la embajada de México en Quito y detienen al exvicepresidente Jorge Glas

No está claro si también ingresaron al interior de la casona ni la situación del exvicepresidente Glas. Uniformados cerraron la principal avenida de acceso a ese sitio.

Quito, Ecuador | AFP | sábado 05/04/2024 - 23:32 UTC-5 | 79 palabras Autoridades de Ecuador detuvieron el viernes al exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba refugiado desde diciembre en la embajada de México en Quito eludiendo una orden de captura por presunta corrupción, informó la secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Como reacción, el Gobierno ecuatoriano declaró persona non grata a la embajadora de México. Roberto Canseco, quien cumple las funciones de embajador de México en Ecuador, mostró su rechazo e indignación.

“Esto no es posible, no puede ser, es una locura”, dijo Canseco al tiempo que manifestó su preocupación por la dentención de Glas.

El Gobierno ecuatoriano consideró el asilo a Glas como un “acto ilícito” , pues el exfuncionario es requerido por presunto peculado y las convenciones internacionales dictan que esa figura no aplica para delitos comunes, según un comunicado.

Glas está refugiado en la embajada de México en Ecuador desde el pasado 17 de diciembre eludiendo una orden de captura, y el gobierno del presidente Daniel Noboa reiteró este viernes que no expedirá el salvoconducto necesario para salir del país.