¿Por qué el 26 de septiembre se celebra el Día de la Bandera en Ecuador?

Este 26 de septiembre es un día muy especial para todo el pueblo ecuatoriano, puesto que se conmemora uno de los símbolos patrios más importantes de la nación.

Se celebra el Día Nacional de la Bandera ecuatoriana, fecha en la que se recuerda la adopción de los colores grancolombinos y el profundo significado de este emblema patrio.

Por esta razón, el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, llevará a cabo este viernes 26 de septiembre diferentes eventos conmemorativos en homenaje a esta fecha trascendental para el país.

Ese día, al menos 263.000 estudiantes de tercero de Bachillerato a nivel nacional participarán en un evento civil de juramento a la Bandera. Para esta ceremonia, los estudiantes han ensayado el tradicional “¡Sí, juro!” frente al pabellón nacional, el cual será portado por los mejores alumnos de cada institución educativa.

No obstante, algunos estudiantes de los seis distritos de la Sierra no podrán participar en esta jornada de conmemoración, por lo que su juramento será aplazado, según informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura en declaraciones recogidas por el diario Expreso.

El aumento de un dólar en el precio de combustible causó las protestas en Ecuador. | Foto: AFP

En medio de las celebraciones, el Ministerio de Educación comunicó que las clases continuarán de manera virtual. Esto se debe a las manifestaciones indígenas que se realizan en el país en protesta por el aumento del diésel, las cuales afectan directamente la movilidad y seguridad de los estudiantes.

La Bandera del Ecuador es uno de los símbolos de mayor relevancia para los ciudadanos de esta nación sudamericana. La elección de volver a los colores amarillo, azul y rojo se dio bajo la decisión del entonces presidente Gabriel García Moreno, el 26 de septiembre de 1860.

Fue por esa razón que, en 1955, el Congreso Nacional decretó oficialmente que cada 26 de septiembre se celebre el Día de la Bandera. Desde entonces, año tras año, el país lleva a cabo actos conmemorativos para resaltar la importancia de este símbolo y su peso en la historia ecuatoriana.

Es fundamental recordar que la selección de los colores actuales responde también a la herencia histórica compartida con las naciones vecinas, Colombia y Venezuela, que forman parte de los países que integraron la Gran Colombia.

De esta manera, la conmemoración no solo exalta la bandera como símbolo nacional, sino que también refuerza la identidad y la memoria histórica de los ecuatorianos.