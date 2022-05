Premio Pulitzer especial para los periodistas ucranianos que cubren la guerra contra Rusia

El jurado que otorga los premios Pulitzer galardonó este lunes con una “mención especial” a los periodistas ucranianos por su “valor, aguante y compromiso” en la cobertura de la invasión de su país por Rusia.

El jurado consagró una “mención especial” a los periodistas de Ucrania durante el anuncio de los ganadores de la edición de 2022 de los prestigiosos premios que concede anualmente la Universidad de Columbia (Nueva York).

“El jurado de los premios Pulitzer se congratula de conceder una mención especial a los periodistas de Ucrania por su valor, aguante y compromiso con la verdad durante la despiadada invasión de su país por Vladimir Putin y su guerra de propaganda en Rusia”, dijo la administradora de los premios, Marjorie Miller.

“Pese a los bombardeos, los secuestros, la ocupación e incluso los caídos en sus filas (los periodistas ucranianos) han perseverado para ofrecer una imagen precisa de una realidad terrible, haciendo honor a Ucrania y a los periodistas en todo el mundo”, dijo Miller en la ceremonia de entrega de estos prestigiosos premios en Nueva York.

Otros galardonados en los Pulitzer

El diario The New York Times se llevó tres galardones. El diario ganó en la categoría de información internacional por informar sobre las muertes civiles en los bombardeos aéreos liderados por Estados Unidos en Oriente Medio, en particular Irak, Siria y Afganistán.

También fue galardonado por su investigación sobre los letales controles de tráfico policiales en Estados Unidos.

La periodista Salamishah Tillet ganó en la categoría de crítica por sus artículos sobre racismo en el arte y la cultura.

The Washington Post ganó en la categoría de servicio público por su “relato convincente y vívido” de la irrupción de los seguidores del expresidente Donald Trump en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Cinco fotógrafos de la agencia Getty ganaron en la categoría de fotografía por lel cubrimiento gráfico que hicieron de dicho asalto.

Comparten el premio con Marcus Yam de Los Ángeles Times, que fue galardonado por sus imágenes de la salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán en agosto pasado.

Cuatro fotógrafos de la agencia Reuters, entre ellos Danish Siddiqui, quien murió cuando cubría la lucha entre las fuerzas del orden afganas y los talibanes en julio, ganaron la categoría de reportaje por documentar la batalla que libró India contra la covid-19.

Con misiles de alta precisión, Rusia lanza nueva ofensiva en Odesa, Ucrania

La ciudad ucraniana de Odesa fue atacada este lunes con varios misiles de crucero disparados desde la península de Crimea, controlada desde 2014 por Rusia, según denunciaron las autoridades locales, sin dar detalles de posibles daños.

La Alcaldía de Odesa informó en su cuenta de Telegram del impacto en la región de al menos cuatro misiles Onix, uno de los proyectiles de alta precisión más modernos con los que cuentan las Fuerzas Armadas rusas.

Más tarde, el portavoz del Cuartel General de Operaciones de la Administración Militar Regional de Odessa, Sergei Bratchuk, indicó de que, “ya en la noche”, las tropas rusas atacaron de nuevo la región.

“El enemigo continúa lanzando ataques con misiles contra la ciudad y la región, tratando de destruir la infraestructura. Agradecemos a las fuerzas de defensa aérea por su trabajo de combate”, señaló también en su canal de Telegram.

La Alcaldía de Odesa señaló que el ataque aéreo se llevó a cabo con misiles tipo ‘Dagger’, lanzados desde bombarderos modelo ‘Túpolev Tu-22′, y lamentó que al menos dos personas fueron trasladadas al hospital, además de que cinco edificios turísticos resultaron destruidos.

La zona ya había sido atacada el domingo con misiles de crucero disparados desde el mar Negro. Para Rusia, controlar la parte suroeste de Ucrania implicaría establecer un corredor desde la región del Donbás hasta Transnistria, una región separatista en el este de Moldavia.

* Con información de Europa Press y la AFP.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.