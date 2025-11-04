Suscribirse

Mundo

Presidenta de la Comisión Europea y canciller de Alemania no asistirán a cumbre de la Celac con la UE en Santa Marta

Los dos altos funcionarios habrían evitado asistir por cuenta de las tensiones del gobierno colombiano con el de Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 8:24 p. m.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y el canciller alemán, Friedrich Merz.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y el canciller alemán, Friedrich Merz. | Foto: Getty Images

La ciudad de Santa Marta acogerá los próximos 9 y 10 de noviembre la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), un encuentro concebido para reforzar los lazos birregionales en materia de energías limpias, innovación tecnológica y gobernanza digital.

Sin embargo, la cita, que el presidente colombiano Gustavo Petro coorganiza junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, estará marcada por notorias ausencias. Según confirmó Financial Times, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y el canciller alemán, Friedrich Merz, no asistirán al evento, al igual que otros líderes del bloque comunitario.

Contexto: Guatemala tampoco firmó acuerdo de la Celac y desmiente publicación de Petro

La información fue ampliada este martes, 4 de noviembre, por Bloomberg, que reportó que solo cinco líderes europeos y tres mandatarios latinoamericanos han confirmado su presencia. La cumbre, que pretende dar continuidad al encuentro de Bruselas en 2023, se desarrolla en un contexto de creciente tensión geopolítica.

Gustavo Petro y Donald Trump
La confrontación entre Gustavo Petro y Donald Trump habría escalada hasta la Celac. | Foto: Presidencia y Getty Images

De los 27 estados miembros de la Unión Europea y los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), los primeros listados indican que solo cinco líderes europeos y tres latinoamericanos han confirmado su asistencia, aunque no se han terminado de confirmar sus nombres.

De acuerdo con Bloomberg, una de las razones principales de la baja participación es el temor europeo a incomodar al presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración mantiene una política de presión activa sobre América Latina, especialmente hacia los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Contexto: República Dominicana desmiente a Petro: no está de acuerdo con declaración de la Celac sobre despliegue militar de EE. UU.

Washington ha intensificado en las últimas semanas su despliegue militar en el mar Caribe, tras el hundimiento de varias embarcaciones que, según el Pentágono, transportaban drogas desde puertos venezolanos. Caracas denunció esas acciones como ataques ilegales que dejaron al menos seis muertos y acusó a EE. UU. de buscar un “cambio de régimen” en el país.

El presidente Gustavo Petro desde Honduras.
La cumbre de la Celac tendrá sede en Santa Marta este fin de semana. | Foto: PRESIDENCIA

En ese contexto, Bloomberg detalla que la parte latinoamericana busca incluir el tema de Venezuela en la agenda de la cumbre, mientras la UE prefiere mantener distancia y no tomar partido en la disputa. Los funcionarios europeos, citados por la agencia, afirman que el bloque sigue comprometido con la cooperación en seguridad y la lucha contra el crimen organizado, pero “siempre conforme al derecho internacional y a los principios de integridad territorial”.

Para los analistas citados por Bloomberg, la decisión proyecta una imagen de debilidad estratégica en momentos en que Europa busca diversificar sus alianzas más allá de Estados Unidos.

Contexto: Cumbre de las Américas toma radical decisión por posibles ataques de Estados Unidos en Venezuela

Fuentes diplomáticas confirmaron a SEMANA que los únicos líderes extranjeros con asistencia confirmada hasta ahora son el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Explosión en el corazón de Cambridge: arrestan a dos jóvenes por detonar un artefacto en el laboratorio de Harvard

2. Revelan el nombre del otro sujeto que al parecer golpeó a Jaime Moreno: dicen en qué trabaja y habló su jefe

3. Donald Trump está buscando cómo derrocar a Nicolás Maduro. Hay planes para “capturar o matar” al dictador

4. Gustavo Petro reveló que importante cumbre internacional fracasó: “¡Qué lastima!”

5. El extraño gesto de una implicada en el asesinato del estudiante de Los Andes, Jaime Moreno, que llamó la atención de los investigadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

celacComisión EuropeaSanta MartaLuiz Inácio Lula da SilvaPedro Sánchez

Noticias Destacadas

Explosivos Ecuador.

Explosión en el corazón de Cambridge: arrestan a dos jóvenes por detonar un artefacto en el laboratorio de Harvard

Redacción Mundo
Donald Trump y Nicolás Maduro

Donald Trump está buscando cómo derrocar a Nicolás Maduro. Hay planes para “capturar o matar” al dictador

Redacción Mundo
EE.UU.

Estados Unidos actualiza los montos para patrocinar a un familiar en 2025: así quedan los nuevos ingresos mínimos

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.