Primera dama brasileña promueve un mes de ayuno y oración por Bolsonaro a pocas semanas de las elecciones

La primera dama brasileña, Michelle Bolsonaro, compartió el viernes en sus redes sociales un video que promueve una campaña de oración y ayuno “por Brasil” hasta el próximo 2 de octubre, cuando Jair Bolsonaro disputará su reelección.

El video, que no menciona al presidente brasileño, fue grabado por pastores evangélicos que apoyan a Bolsonaro en la búsqueda de un nuevo mandato.

“Júntese a nosotros y tendremos la victoria”, dice la pastora Ezenete Rodrigues, líder de una iglesia evangélica de Minas Gerais (sudeste), una de las últimas en aparecer en las imágenes que llegaron al Instagram de Michelle.

Los brasileños acuden en un mes a una de las elecciones más polarizadas de los últimos tiempos en el país, con Bolsonaro y el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) como protagonistas.

Lula vio reducirse a 13 puntos su ventaja sobre Jair Bolsonaro, incrementando las chances de un balotaje previsto para el 30 de octubre, según un sondeo divulgado este jueves.

El líder izquierdista, de 76 años, cosecha 45% de la intención de voto, una baja de 2 puntos respecto de la medición anterior, frente al 32% estable del presidente de ultraderecha, de acuerdo con el nuevo sondeo de la consultora Datafolha. La esposa de Bolsonaro escribió en el post que “Brasil es del señor Jesús” y compartió un fragmento de la Biblia.

La campaña a la reelección del presidente brasileño ha apelado a la imagen de la primera dama en actos y piezas publicitarias para cautivar al electorado evangélico y disminuir el rechazo del presidente entre las mujeres.

Presidente de Chile aboga por una “reacción conjunta” de Latinoamérica ante un eventual golpe de Estado en Brasil

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha abogado por una “reacción conjunta” de todo el continente latinoamericano en caso de que se produjera un intento de Golpe de Estado en Brasil durante las elecciones previstas para octubre.

En una entrevista para la revista Time, Boric, preguntado por cómo reaccionaría si el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionara los resultados de esas elecciones, ha señalado que América Latina tendría que “reaccionar unida” para evitar episodios como el de Bolivia en 2019.

“Si hay un intento como el que pasó, por ejemplo, en Bolivia, donde se denunció un fraude que no existió y terminó validando un golpe de Estado, América Latina tendrá que reaccionar unida para evitarlo”, ha respondido el presidente chileno.

Las relaciones de Chile y Brasil no pasan por su mejor momento a nivel diplomático desde que Bolsonaro no solo tardara cuatro días en felicitar a Boric por su triunfo en las elecciones, sino que además sembrara las dudas sobre la validez de las mismas al afirmar que “prácticamente la mitad de la población no fue a votar”.

Desde entonces, el mandatario chileno ha sido objetivo de los ataques del ultraderechista, que tampoco asistió a su investidura. El pasado domingo, durante el debate electoral pretendió arremeter contra el expresidente y principal favorito para las generales, Luiz Inácio Lula da Silva, al asegurar de manera infundada que tiene el apoyo de un presidente que “prendía fuego a los subterráneos en Chile”.

Aquellas declaraciones valieron para que el Gobierno de Chile citase al embajador de Brasil. Sin embargo, Bolsonaro ha seguido insistiendo, “solo me limitó a decir la verdad”, dijo esta semana a la vez que criticaba la propuesta de la nueva Constitución chilena que será sometida a plebiscito este domingo.

*Con información de AFP.