Las fuerzas de seguridad de Francia han detenido a 540 personas que participaban en varios puntos del país en la jornada de movilizaciones convocada contra el Gobierno, según un nuevo balance del Ministerio del Interior francés, que detalla que más de 200 arrestos han tenido lugar en la capital, París.

El balance, actualizado a las 11:00 p. m. (hora local), indicó que de los arrestados, 415 han sido puestos bajo custodia. La cartera ministerial ha señalado también que 23 miembros de las fuerzas de seguridad han resultado heridos, todos ellos de carácter leve, según la cadena BFM TV.

Manifestaciones en Francia tienen en vilo a las autoridades. | Foto: AFP

Entre los incidentes más destacados del día se encuentra el incendio que se ha desatado en un restaurante en el céntrico distrito parisino de Le Halles, cuando se han registrado enfrentamientos entre la Policía y manifestantes.

Una gran columna de humo se elevó desde la fachada de un edificio envuelto en llamas, antes de que los Bomberos lograran extinguir el fuego.

El Ministerio del Interior ha cifrado en 197.000 los participantes de la jornada de movilizaciones a nivel nacional, que ha contado con cerca de 600 concentraciones y más de 250 bloqueos.

Sin embargo, la Confederación General de Sindicatos (CGT) ha asegurado que 250.000 personas han participado en las protestas, que han contado con “centenares de iniciativas ciudadanas diversas”.

El ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, celebró en una rueda de prensa “la derrota de quienes pretendían bloquear el país”.

“Gracias a la Policía, se ha cumplido la ley”, continuó, antes de denunciar, el “secuestro” del movimiento por parte de la extrema izquierda.

Francois Bayrou | Foto: AFP

Las movilizaciones vienen precedidas de la inédita caída del Gobierno de François Bayrou tras perder una cuestión de confianza y del nombramiento del hasta ahora ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro, en un movimiento del presidente, Emmanuel Macron, que no ha gustado a la oposición.

Por su parte, el nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prometió este una “ruptura” con sus predecesores, al asumir como quinto jefe de Gobierno desde 2024, en plenas protestas contra el presidente Emmanuel Macron, que dejaron cientos de detenidos.

Protestas en Francia | Foto: AFP

Sus primeras horas en el cargo estuvieron marcadas por bloqueos y manifestaciones, organizados a través de las redes sociales, con casi la mitad en París detenida, según las autoridades.

La presión continuará en los próximos días. El viernes, la agencia Fitch debe anunciar si degrada la calificación de la deuda soberana de Francia. Y los sindicatos convocaron una huelga “masiva” el 18 de septiembre.