¿Qué pasa en Florida? Ahora se considera al David de Miguel Ángel como pornografía

Esta semana la directora de la Classic School of Tallahassee, en Florida, fue obligada a renunciar por mostrar El David de Miguel Ángel en clase. Al parecer un padre de familia se enteró de que en la asignatura se discutían obras clásica del arte occidental y se quejó ante la junta directiva de la institución alegando que se mostraba contenido pornográfico en clase. El escándalo se suma a las numerosas legislaciones que censuran temas de ideología de género, racismo y educación sexual en este estado.

La institución forzó a Hope Carrasquilla ―exdirectora del colegio― a presentar su renuncia. La comunidad internacional ha reaccionado ante el tema, y los expertos en arte han criticado la medida. “Debería ser premiada, no castigada”, señaló Cecilie Hollberg, directora de la Galleria dell’Accademia, quien además dijo que hablar de arte renacentista sin mencionar o mostrar esta obra es imposible.

El Museo de Florencia, que es dónde se encuentra la obra, también se manifestó al respecto, e incluso invitó a los profesores y alumnos a visitar las instalaciones para poder apreciar bien la obra. Esta tiene un tamaño de 5,17 metros y representa al rey David, aquel que en la biblia derrotó al gigante Goliat.

Sin embargo, lo que preocupa al mundo es que en los colegios se esté tachando al arte clásico como contenido pornográfico, y que se censure conocimiento básico y fundamental para el desarrollo académico de los estudiantes. La profesora Carrasquilla, habló con en Huffington Post sobre este hecho y comento que: “Una vez cada década hay un padre que se molesta con el arte renacentista, pero que jamás pensó que en este caso llegara al extremo de un despido”.

Ante toda la polémica el director de la junta directiva del colegio, Bareny Bishop III, tranquilizó a los padres, a través del medio Slate, al prometerles que no se volvería a mostrar la obra completa en las aulas de clase hasta determinar cuál era la edad adecuada para que los alumnos accedieran a esta clase de contenido. “No vamos a mostrarles la estatua completa del David a preescolares. No vamos a mostrarlo a los de segundo grado. Mostrar la estatua completa del David es apropiado en alguna edad. Vamos a determinar cuál de esas es”.

Esta afirmación se hace bajo la filosofía de esta institución, pues fue fundada hace tres años con el objetivo de “regresar a los principios fundamentales de la civilización occidental”. De hecho, esta está asociada al colegio privado de ideología conservadora Hillsgate College de Michigan. Entonces en palabras de Bishop, su institución busca “luchas en contra del adoctrinamiento woke” que ha tomado fuerza en los últimos años.

Woke es un término cuya traducción exacta es “desperté”, y se usa para referirse a haber despertado frente a una realidad. Tomó mucha fuerza tras las manifestaciones por el asesinato de George Floyd en 2020 y el movimiento Black Lives Matters, en el que los manifestantes aseguraban haber “despertado” ante la desigualdad racial. El término empezó a emplearse para definir al pensamiento progresista que predica la igualdad, la inclusión, el cuidado medioambiental y la no discriminación.

La polémica se da en medio de la ola de censuras por la que atraviesa el estado de Florida. El gobernador, Ron DeSantis ―uno de los nombres más sonados para la candidatura por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos― ha prohibido la enseñanza en colegios de temas como: educación sexual, la teoría crítica de la raza, y la identidad de género. De hecho, este último hace parte de la campaña Don’t Say Gay aprobada el año pasado. Esta causo mucha controversia, pues busca que se deje de hablar de temas relacionados con la comunidad LGBTI en colegios.

Esta medida es tan drástica que la legislación dicta que enseñar cualquiera de los temas antes mencionados tiene como consecuencia que se le quite la licencia de enseñanza a los docentes.