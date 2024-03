¿Qué pasó con el príncipe William? Por esta razón, Kate Middleton estaba sola cuando contó al mundo que padecía cáncer

En un sentido video, grabado en Windsor, la integrante de la familia real aseguró que la noticia la dejó en shock y que todavía la están tratando de procesar, puesto que puntualizó no es un tema tan fácil de manejar.

Aunque miles de personas enviaron mensajes solidarizándose con el anuncio y pidiendo por su salud, muchos otros se preguntan por qué la princesa no salió acompañada de su esposo.

Sobre la no aparición en el video de su esposo, señaló: “William está extremadamente orgulloso de su esposa por el coraje y la fuerza que ha demostrado, no solo esta semana, sino desde su cirugía en enero; ahora más que nunca, está concentrado en garantizar que su esposa tenga la privacidad que necesita para recuperarse por completo y que sus hijos estén protegidos del comprensible interés en las noticias que se han compartido”.

“Las pruebas, después de la operación, confirmaron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, expresó la princesa.

Luego, agregó: “En enero me sometí a una operación abdominal importante en Londres. En ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a quimioterapia preventiva, y ahora estoy en las primeras etapas de este tratamiento”.