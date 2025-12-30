Mundo

¿Quién era Tatiana Schlossberg? La historia de la nieta de John F. Kennedy que murió de cáncer a los 35 años

El mundo lamenta la muerte de Tatiana Schlossberg, quien se labró una exitosa carrera como una respetada periodista ambiental, madre y esposa.

Redacción Mundo
30 de diciembre de 2025, 11:46 p. m.
Tatiana Schlossberg
Tatiana Schlossberg Foto: @PopBase

La periodista estadounidense Tatiana Schlossberg, nieta del presidente John F. Kennedy, murió de cáncer a los 35 años, informó su familia este martes. Schlossberg era reportera de ciencia y medio ambiente para el New York Times y padecía una leucemia aguda.

“Nuestra hermosa Tatiana murió esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, escribió su familia en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la Fundación de la Biblioteca JFK.

Schlossberg escribió sobre su diagnóstico con Leucemia Mieloide Aguda, en mayo de 2024, en un conmovedor ensayo para The New Yorker publicado en noviembre.

Tatiana Schlossberg
Tatiana Schlossberg Foto: Getty Images

“En las últimas pruebas médicas, mi médico me dijo que quizá me quedaba un año de vida”, escribió. “Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyas caras viven permanentemente bajo mis párpados, no se acordarían de mí”.

Schlossberg publicó artículos en reconocidos medios como The Atlantic y Vanity Fair. En 2019, publicó libros sobre el impacto ambiental que posteriormente recibieron reconocimientos.

Hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, la sobreviven su esposo, George Moran, y sus dos hijos.

Una vida exitosa

Tatiana Celia Kennedy Schlossberg, que es su nombre real, nació el 5 de mayo de 1990 en Manhattan. Asistió a la Brearley School y a la Trinity School, dos de las escuelas privadas más exclusivas de la ciudad.

¿Quién fue Tatiana Schlossberg?
¿Quién fue Tatiana Schlossberg? Foto: @cambridgepower

Su madre, Caroline Kennedy, abogada, escritora y diplomática, se desempeñó como embajadora en Japón durante la administración de Barack Obama y en Australia bajo el mandato de Joe Biden.

A pesar de su prominencia, se esforzó por mantener a sus tres hijos alejados del escrutinio mediático, proporcionándoles, no obstante, una educación de alto nivel.

Tatiana completó sus estudios de historia en Yale y Oxford antes de iniciar su trayectoria periodística en el diario Record de Nueva Jersey, donde cubrió noticias locales y sucesos.

En 2014 se unió al New York Times como becaria, desempeñándose primero en la sección local y luego en ciencia, especializándose en periodismo ambiental. Sus escritos abordaron temas con implicaciones políticas y le permitieron involucrarse en hechos históricos.

Tatiana Schlossberg
Tatiana Schlossberg Foto: @DigitalGalX

Tatiana tenía una profunda conciencia sobre el cambio climático y publicó un libro llamado Consumo Discreto: El Impacto Ambiental que No Sabías que Tenías, que funcionaba como una guía para que los consumidores comprendieran cómo sus hábitos afectan negativamente al clima. Antes de su muerte se encontraba trabajando en un nuevo ensayo para su segundo libro, enfocado en el cambio climático y los océanos.

Con información de AFP.

