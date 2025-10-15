Suscribirse

Rusia entrega a EE. UU. documentos clasificados sobre el asesinato de John F Kennedy. ¿Se sabrá la verdad del magnicidio?

La embajada de Rusia publicará documentos sobre quién asesinó a Kennedy.

15 de octubre de 2025, 7:39 p. m.
El presidente fue baleado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. | Foto: Bettmann Archive

La embajada de Rusia en Estados Unidos anunció que entregará documentos reveladores sobre el asesinato del expresidente John F Kennedy en 1963, un hecho que conmocionó a todo el país norteamericano pero que sigue siendo objeto de varias conspiraciones.

Contexto: Trump publicará archivos desclasificados sobre el crimen del expresidente John F. Kennedy

A través de una publicación en la red social X, la cuenta diplomática rusa aseguró que “una copia preliminar de una colección de documentos de archivo relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy, que se publicará oficialmente en Rusia en noviembre, fue entregada a la representante Anna Paulina Luna".

El consulado sostiene que el proceso se dio por petición de Luna, y contó con con el consentimiento del embajador ruso. “Esto proporcionará mayor acceso público a las circunstancias de la tragedia”, agregaron.

Además, mencionan que los documentos los ha tenido el gobierno ruso desde la época de la Unión Soviética.

Lo que dice la representante

Anna Paulina Luna, representante republicana del estado de Florida, publicó en su perfil oficial de X que el Embajador de Rusia, Alexander Darchiev, le entregaría personalmente un documento de 350 páginas sobre quién asesinó a Kennedy.

Subiremos estos documentos tan pronto como los recibamos en colaboración con Jefferson Morley -periodista de investigación experto de la CIA- para garantizar que el pueblo estadounidense tenga acceso directo a ellos de inmediato.

Es importante señalar que el Congreso intentó obtener estos archivos en la década de 1990 y se le denegó. Ahora, por primera vez en la historia, tenemos acceso a estos”, enfatizó la republicana.

Contexto: Donald Trump ordena la publicación de los archivos secretos de los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King

Newsweek reporta que Luna dirige Grupo de Trabajo sobre la Desclasificación de Secretos Federales, y ha celebrado las ordenes de Trump que van encaminadas a sacar a la luz documentos del expresidente en cuestión, el senador Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr.

El asesinato de Kennedy

El trigésimo presidente de Estados Unidos recibió dos disparos fatales en Dallas, mientras iba en una caravana con el gobernador de Texas de entonces, John Connally.

La foto se tomó momentos antes de que se cometiera el magnicidio en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. | Foto: Bettmann Archive

Después del magnicidio, la Comisión Warren, generada por altos mandos de EE. UU. y el FBI para investigar el crimen, declaro que el presunto asesino, Lee Harvey Oswald, actuó solo.

Sin embargo, a través de las décadas han salido a la luz documentos y conspiraciones que sugieren hasta injerencia extranjera -de México, Cuba e incluso la CIA- en el asesinato, por lo que muchos dudan de la versión oficial.

Noticias relacionadas

Estados Unidosdocumentos clasificadosJohn F. KennedymagnicidioAsesinatoRusia

