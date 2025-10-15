Rusia entrega a EE. UU. documentos clasificados sobre el asesinato de John F Kennedy. ¿Se sabrá la verdad del magnicidio?

La embajada de Rusia en Estados Unidos anunció que entregará documentos reveladores sobre el asesinato del expresidente John F Kennedy en 1963, un hecho que conmocionó a todo el país norteamericano pero que sigue siendo objeto de varias conspiraciones.

A través de una publicación en la red social X, la cuenta diplomática rusa aseguró que “una copia preliminar de una colección de documentos de archivo relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy, que se publicará oficialmente en Rusia en noviembre, fue entregada a la representante Anna Paulina Luna".

A pre-copy of a #collection of archive documents related to #President John F.Kennedy’s assassination to be officially published in Russia in November (many of them had been presented by the #Soviet representative at #JFK's funeral, Anastas Mikoyan) was handed over to… pic.twitter.com/stpMdewq91 — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) October 14, 2025

El consulado sostiene que el proceso se dio por petición de Luna, y contó con con el consentimiento del embajador ruso. “Esto proporcionará mayor acceso público a las circunstancias de la tragedia”, agregaron.

Además, mencionan que los documentos los ha tenido el gobierno ruso desde la época de la Unión Soviética.

Lo que dice la representante

Anna Paulina Luna, representante republicana del estado de Florida, publicó en su perfil oficial de X que el Embajador de Rusia, Alexander Darchiev, le entregaría personalmente un documento de 350 páginas sobre quién asesinó a Kennedy.

My office just received word from the @RusEmbUSA that the ambassador from Russia to the United States will be hand delivering the @GovernmentRF’s findings on who assassinated JFK to my office.



This is a 350 page document.



We will be uploading these documents as soon as we… — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) October 14, 2025

Subiremos estos documentos tan pronto como los recibamos en colaboración con Jefferson Morley -periodista de investigación experto de la CIA- para garantizar que el pueblo estadounidense tenga acceso directo a ellos de inmediato.

“Es importante señalar que el Congreso intentó obtener estos archivos en la década de 1990 y se le denegó. Ahora, por primera vez en la historia, tenemos acceso a estos”, enfatizó la republicana.

Newsweek reporta que Luna dirige Grupo de Trabajo sobre la Desclasificación de Secretos Federales, y ha celebrado las ordenes de Trump que van encaminadas a sacar a la luz documentos del expresidente en cuestión, el senador Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr.

El asesinato de Kennedy

El trigésimo presidente de Estados Unidos recibió dos disparos fatales en Dallas, mientras iba en una caravana con el gobernador de Texas de entonces, John Connally.

La foto se tomó momentos antes de que se cometiera el magnicidio en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. | Foto: Bettmann Archive

Después del magnicidio, la Comisión Warren, generada por altos mandos de EE. UU. y el FBI para investigar el crimen, declaro que el presunto asesino, Lee Harvey Oswald, actuó solo.