Rodrigo Chaves: el economista y exministro que eligieron como presidente de Costa Rica

Este domingo 3 de abril los costarricenses asistieron a las urnas para elegir a su nuevo presidente, quien se posesionará oficialmente el próximo 8 de mayo. Al terminar el conteo de votos el candidato de la derecha, Rodrigo Chaves, logró llevarse la delantera y sobrepasar con más del 52 % de los sufragios al expresidente del centro, José María Figueres, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

#EleccionesCRTSE

Último corte de resultados provisionales.

Con este, se cierra la transmisión de resultados.

A partir del martes 5 de abril, se realizará el escrutinio definitivo de votos. pic.twitter.com/7zD0dRqaRV — TSE (@TSECostaRica) April 4, 2022

Sin embargo, es de resaltar que la candidatura de Chaves, quien fue ministro de Hacienda en el gobierno de Carlos Alvarado, por 180 días, entre 2019 y 2020, se ha visto manchada por una polémica que lo envuelve en un caso de acoso sexual, además de irregularidades en su financiamiento.

Chaves pertenece al Partido Progreso Social y luego de una larga carrera para llegar al poder de su país, en el escrutinio del 6 de febrero logró tomarse un lugar en las elecciones de segunda vuelta enfrentándose al expresidente Figueres, quien es del Partido Liberación Nacional.

El nuevo presidente electo de Costa Rica es un economista de 60 años que laboró más de 30 en el Banco Mundial, puesto por el cual ha sido cuestionado tras una sanción por acoso sexual. Este hombre tiene un doctorado en economía en la Universidad de Ohio en Estados Unidos, además de un diploma luego de estudiar temas de pobreza por la Universidad de Harvard.

Sin embargo, durante su campaña política envió un mensaje a la ciudadanía en la que pedía que buscaran un cambio, haciendo referencia a los políticos que ya han manejado el país, como su rival en la segunda vuelta, quien estuvo a cargo de Costa Rica entre 1994 y 1998. Aunque Chaves también estuvo al frente de un ministerio en otros gobiernos.

Durante su paso en la cartera de hacienda, este hombre estuvo en medio de la polémica por imponer un impuesto, justamente en medio de la crisis por la pandemia de covid-19, momento en el que la economía se vio gravemente afectada a nivel mundial. Así entonces, el impuesto se dirigía a aquellas personas que tuvieran una renta mayor a los 7.500 dólares.

Entre tanto, llegó al poder luego de prometer atacar la corrupción de la que culpa a los gobiernos previos, incluidos los del partido rival, y aplicar reformas profundas de Estado por la vía del referendo, propuesta que ha sido tildada por sus adversarios como populismo. Sin embargo, también afirmó que daría recompensas a quienes denunciaran los actos de corrupción.

Con otros sectores de la población, Chaves habría firmado un acuerdo con líderes religiosos del país con el objetivo de adjuntar algunas de las propuestas y políticas de su mandato a este grupo poblacional, en el que pidieron que se eliminara la supuesta ideología de género en las academias.

Al conocerse el triunfo de este hombre frente al expresidente, Chaves aprovechó para enviar un mensaje en el que apelaba a la unión. “Envío un mensaje a José María y a todas las personas que votaron por él. Lo felicito por su hidalguía y le pido a don José y a su partido que trabajemos juntos... Les pido que nos unamos todos bajo el azul, blanco y rojo de nuestro símbolo patrio, de la bandera”, afirmó.

Y agregó: “La dura campaña que vivimos lamentablemente convirtió al abstencionismo en el partido político más grande de Costa Rica. Esto es una triste realidad que debemos comprender y aceptar. Esto no significa que los compatriotas que no acudieron a las urnas no amen a Costa Rica ni a su democracia”, haciendo referencia al abstencionismo que se vio en la jornada de votaciones, en la que este llegó al 40 % del total de la población apta para sufragar.

“Ellos son, probablemente, los más críticos y preocupados por el futuro del país que quisieron sacudir la conciencia de la clase gobernante en un ejercicio de auténtica democracia”, confirmó sobre aquellas personas que no acudieron a las urnas. Sin embargo, remarcó su mensaje de unidad.