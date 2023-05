Rusia advierte que una peligrosa nube radiactiva se acerca a Europa

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El Consejo de Seguridad de Rusia lanzó una fuerte advertencia contra Ucrania que estaría afectando a varios países de Europa.

Nikolái Pátrushev, secretario del Consejo de Seguridad ruso señaló que una gran nube de material contaminado se dirige hasta la región occidental del viejo continente por la destrucción de municiones por parte de las tropas ucranianas.

Nikolai Patrushev. - Foto: Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Con respecto a su uso, concretamente en el escenario militar, European Public Halth Association señala que el uranio empobrecido es un metal denso derivado del uso del elemento en su forma bruta, lo cual permite que se emplee para proyectiles perforantes y bombas que aumenten el grado de penetración.

El Consejo de Seguridad de la Federación rusa advirtió que Ucrania estaría usando y detonando material explosivo con uranio empobrecido, lo cual formó nube radiactiva que tiene como destino a las naciones de Europa Occidental.

Pátrushev afirmó que las municiones habían sido donadas por parte de otros países, tales como Estados Unidos y que su explosión había generado que la nube radiactiva circulara por la ola de viento. Además, criticó que el país norteamericano esté entregándole material a Ucrania, debido a que lo haría responsable de la alarma radiactiva por la contaminación.

Tanque Challenger 2. - Foto: REUTERS/POOL/TONY NICOLETTI/FILE PHOTO

“Ayudaron a Ucrania, presionaron sus satélites y suministraron municiones de ucrania empobrecido. Su destrucción provocó que una nube radioactiva se dirija hacia Europa occidental. Se registró ya un aumento de radiación en Polonia”, declaró el secretario al señalar a Estados Unidos de presuntamente estar fabricando armas químicas y biológicas en suelo ucraniano.

Un mes atrás, Estados Unidos y otras naciones ratificaron que seguirían apoyando a Ucrania con arsenal, haciendo caso omiso a las advertencias que hicieron desde Rusia y China. El ministro de las Fuerzas Armadas de Reino Unido ratificó a partir de ese apoyo la entrega de tanques Challenger 2 a Ucrania, incluyendo cartuchos perforantes con uranio empobrecido.

El material hecho con base a uranio empobrecido genera un alto riesgo para la salud. Por un lado, es un elemento pesado que puesto en contacto con la población es capaz de causar trastornos renales y complicaciones en la sangre del mismo modo que el plomo o mercurio.

La investigación Depleted uranium and public health realizado por National Library of Medicine (NIH) señala que el uranio empobrecido no debe entrar en un contacto superior al miligramo por inhalación y a los 11 miligramos por ingesta. Si estos niveles se pasan, la salud de las personas correrá peligro.

El uranio afecta a los riñones y pulmones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El tratamiento por intoxicación de este compuesto debe hacerse en centros de salud especializados. El procedimiento como tal consta de una transfusión intravenosa lenta de bicarbonato de sodio al 1.4% isotónico, lo cual incrementará la excreción de orina y heces que liberarán las partículas de uranio.

Si esta sustancia está en el ambiente como gas o polvo e ingresa a los pulmones, el riesgo de radiactividad aumentará; a tal punto que puede causar cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cuando este elemento es absorbido por el cuerpo y no expulsado con normalidad, dañará los riñones y pulmones.

Por medio de estudios prolongados a trabajadores expuestos a este compuesto, el órgano internacional detectó que la función renal tiende a experimentar complicaciones serias. Además, una parte de las partículas queda retenida por los pulmones, provocando radiolesiones en ese tejido y llegar a desarrollar cáncer en esa zona.