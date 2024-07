Rusia amenaza de nuevo y dice que las medidas de la Otan la obligan “a tomar medidas”

En esta cumbre “tomamos nuevas medidas para fortalecer nuestra disuasión y defensa, reforzar nuestro apoyo a largo plazo a Ucrania para que pueda ganar” en la guerra contra Rusia, añade el texto firmado por los países que han brindado apoyo logístico y militar al ejército ucraniano durante la guerra que inició en febrero de 2021 y que hasta ahora no ha dado muestras de terminar en el corto plazo.

| Foto: Getty Images via AFP

Logotipo de la Otan en el centro de medios de la Cumbre, el 9 de julio de 2024 en Washington, DC. | Foto: Getty Images via AFP

“Constatamos que nuestros adversarios en Europa y Estados Unidos no son partidarios del diálogo. Y a juzgar por los documentos adoptados en la cumbre de la Otan, no son partidarios de la paz”, declaró Peskov a la prensa, estimando que la Alianza Atlántica “es un instrumento de confrontación y no de paz y seguridad”, y que es gracias a esto que piensan tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de su población.