Rusia desafía a Estados Unidos: buque petrolero sancionado se dirige a Cuba en plena escalada de tensiones

La llegada de un buque petrolero ruso sancionado a Cuba está prevista para este lunes, 30 de marzo, desafiando un bloqueo de facto impuesto por Estados Unidos al suministro de combustible para la isla, según datos de transporte marítimo.

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El Anatoly Kolodkin, que transporta 730.000 barriles de crudo, se encontraba el domingo al norte de Haití, dirigiéndose hacia el puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, según la firma de análisis marítimo Kpler.

Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Austin, en Texas, expresó su sorpresa de que Estados Unidos no intentara interceptar el buque cisterna ruso antes de que se acercara tanto a Cuba.

Anatoly Kolodkin con ruta a Matanzas. Foto: X/@FlconEYES

“Creo que, a estas alturas, las probabilidades de que Estados Unidos intente detenerlo han desaparecido prácticamente”, declaró Piñón a la AFP, aunque añadió que resultaba difícil determinar qué medidas podría adoptar la Casa Blanca.

Una vez que el buque ingrese en aguas cubanas “será casi imposible que el Gobierno estadounidense lo detenga”, señaló.

El Gobierno cubano afirma no haber recibido suministro de petróleo alguno desde enero, lo que ha profundizado la crisis energética en este país de 9,6 millones de habitantes.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha impuesto medidas de emergencia, incluido un estricto racionamiento de la gasolina.

ARCHIVO. La gente observa cómo la fragata Almirante Gorshkov de la Armada rusa llega al puerto de La Habana, Cuba, el miércoles 12 de junio de 2024. Foto: AP

Cuba perdió a su principal aliado regional y proveedor de petróleo en enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Posteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba e incluso ha sugerido la posibilidad de “tomar” la isla.

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Los precios de los combustibles en la isla se han disparado, el transporte público se ha reducido drásticamente y algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba. El país sufrió siete apagones a nivel nacional desde principios de 2024, dos de ellos ocurridos este mismo mes.

El Anatoly Kolodkin, que se encuentra bajo sanciones estadounidenses, cargó petróleo en el puerto ruso de Primorsk el pasado 8 de marzo.

Cabe recordar que el tanquero fue escoltado previamente por una fragata rusa durante su tránsito por el Canal de la Mancha. Foto: X/@FlconEYES

Fue escoltado por un buque de la Armada rusa a través del canal de la Mancha; sin embargo, las dos embarcaciones se separaron una vez que el petrolero ingresó en el océano Atlántico, según informó la Marina Real británica.

Otro buque que, según se informó, transportaba diésel ruso a Cuba —el Sea Horse, con bandera de Hong Kong— llegó en su lugar a Venezuela a principios de esta semana.

Una vez que el crudo del Anatoly Kolodkin llegue a Cuba, se tardaría entre 15 y 20 días en procesar el petróleo y otros 5 a 10 días en distribuir sus productos refinados, señaló Piñón.

“La necesidad urgente hoy en Cuba es el diésel”, afirmó el exejecutivo del sector petrolero.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump Foto: Getty Images

El cargamento ruso podría transformarse en 250.000 barriles de diésel, cantidad suficiente para cubrir la demanda del país durante unos 12,5 días, según Piñon.

*Con información de AFP.