En un movimiento que sugiere una escalada en la inestabilidad política de Venezuela, el gobierno de Rusia ha comenzado la evacuación de los familiares de sus diplomáticos apostados en Caracas. Según informes obtenidos por The Associated Press, el operativo de salida inició el pasado viernes, priorizando a mujeres y niños.
La decisión de retirar al personal no oficial está lejos de ser una medida de rutina. Fuentes cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia han señalado que la cancillería está evaluando la situación actual en el país sudamericano en “tonos muy sombríos”.
Este cambio de tono por parte de uno de los aliados más cercanos al gobierno venezolano ha encendido las alarmas en la comunidad internacional, interpretándose como una señal de que Moscú prevé un agravamiento del conflicto interno o de las condiciones de seguridad en la capital venezolana.
Ninguna de las dos potencias ha respondido a las solicitudes de comentarios para aclarar si existe una amenaza específica que haya detonado estas evacuaciones.
Agravamiento en Venezuela y apoyo ruso
El presidente Donald Trump anunció el 16 de diciembre un bloqueo de “buques petroleros sancionados” que navegan hacia y desde costas venezolanas, exigiendo la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados por este país sudamericano rico en petróleo.
La “persecución activa” iniciada por la Guardia Costera ocurre un día después de que la misma fuerza incautara en esas aguas un segundo buque sospechoso de transportar petróleo venezolano sujeto a sanciones.
El canciller venezolano, Yván Gil, dijo el lunes que el país recibió nuevamente el respaldo de Rusia ante el bloqueo naval estadounidense.
El ministro Serguéi Lavrov “expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país”, escribió Gil en Telegram.
Maduro agradeció también a su otro aliado, China, por “su firme defensa del derecho internacional y su rechazo a las prácticas de hegemonismo unilateral de Estados Unidos”.
El apoyo ruso a Caracas no es preocupante para Washington porque Moscú tiene “las manos ocupadas” con la guerra en Ucrania, aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, la semana pasada.
Estas intervenciones se producen mientras Trump afirma que Venezuela utiliza el petróleo, su principal recurso, para financiar “el narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros”. Caracas lo niega.
Entre los dos cargueros retenidos está el “Centuries”, interceptado el sábado por guardacostas durante una operación calificada por Caracas de “robo y secuestro”.
