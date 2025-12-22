Mundo

Rusia habría evacuado a familiares de sus diplomáticos en Venezuela

Esta medida podría significar que Moscú prevé un agravamiento del conflicto en Venezuela, de acuerdo con información proporcionada por ‘The Associated Press’.

Redacción Mundo
22 de diciembre de 2025, 9:47 p. m.
Nicolás Maduro, Vladimir Putin y Donald Trump.
Nicolás Maduro, Vladimir Putin y Donald Trump. Foto: Getty Images

En un movimiento que sugiere una escalada en la inestabilidad política de Venezuela, el gobierno de Rusia ha comenzado la evacuación de los familiares de sus diplomáticos apostados en Caracas. Según informes obtenidos por The Associated Press, el operativo de salida inició el pasado viernes, priorizando a mujeres y niños.

El ultimátum del jefe del Pentágono a Maduro tras la incautación de más cargueros frente a Venezuela

La decisión de retirar al personal no oficial está lejos de ser una medida de rutina. Fuentes cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia han señalado que la cancillería está evaluando la situación actual en el país sudamericano en “tonos muy sombríos”.

Este cambio de tono por parte de uno de los aliados más cercanos al gobierno venezolano ha encendido las alarmas en la comunidad internacional, interpretándose como una señal de que Moscú prevé un agravamiento del conflicto interno o de las condiciones de seguridad en la capital venezolana.

Ninguna de las dos potencias ha respondido a las solicitudes de comentarios para aclarar si existe una amenaza específica que haya detonado estas evacuaciones.

Gobierno Trump revela video del momento exacto que fue interceptado un segundo barco petrolero frente a las costas de Venezuela

Agravamiento en Venezuela y apoyo ruso

El presidente Donald Trump anunció el 16 de diciembre un bloqueo de “buques petroleros sancionados” que navegan hacia y desde costas venezolanas, exigiendo la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados por este país sudamericano rico en petróleo.

La “persecución activa” iniciada por la Guardia Costera ocurre un día después de que la misma fuerza incautara en esas aguas un segundo buque sospechoso de transportar petróleo venezolano sujeto a sanciones.

Maduro se reúne con Putin y anticipa "impulso nuevo" en relaciones con Rusia
Maduro y Putin son cercanos. Foto: AFP

El canciller venezolano, Yván Gil, dijo el lunes que el país recibió nuevamente el respaldo de Rusia ante el bloqueo naval estadounidense.

El ministro Serguéi Lavrov “expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país”, escribió Gil en Telegram.

Estados Unidos ubica a otro barco petrolero frente a las costas de Venezuela: aseguran que lo están persiguiendo

Maduro agradeció también a su otro aliado, China, por “su firme defensa del derecho internacional y su rechazo a las prácticas de hegemonismo unilateral de Estados Unidos”.

El apoyo ruso a Caracas no es preocupante para Washington porque Moscú tiene “las manos ocupadas” con la guerra en Ucrania, aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, la semana pasada.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

Estas intervenciones se producen mientras Trump afirma que Venezuela utiliza el petróleo, su principal recurso, para financiar “el narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros”. Caracas lo niega.

Entre los dos cargueros retenidos está el “Centuries”, interceptado el sábado por guardacostas durante una operación calificada por Caracas de “robo y secuestro”.

Con información de AFP.

