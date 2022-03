Rusia tendrá su propia versión de Instagram

El empresario ruso Alexander Zobov anunció el lanzamiento de Rossgram, que será el reemplazo de Instagram en este país, luego que el regulador de Internet, Roskomnadzor oficializó el pasado viernes la restricción al acceso de esta aplicación, a la que acusa de difundir llamados a la violencia contra los rusos en relación con el conflicto en Ucrania.

“Ahora mismo tienen la oportunidad de convertirse en los primeros usuarios, con privilegios especiales”, se subraya en el sitio web de Rossgram. “En primer lugar, el acceso estará abierto a los mejores blogueros y socios. Los usuarios regulares podrán acceder en abril de 2022″, indicó el portal RT.

Los creadores de esta aplicación también anunciaron que estará disponible para dispositivos Android e IOS, además, contará con las mismas funciones que tiene Instagram, como “publicación de fotos y videos, comunicarse a través de un mensajero incorporado y dejar comentarios en las publicaciones de otras personas”, señaló el sitio RT.

La aplicación ofrecerá herramientas de monetización para los blogueros a través de contenidos pagados, recaudación de fondos y programas de referencia, destacó RT.

En la información de la nueva aplicación, uno de sus creadores, Alexander Zobov se describe “como un especialista en marketing digital” y creador de la red de trueque Web Comuna. El cofundador de Rossgram, Kirill Filimonov, “se presenta como empresario y director ejecutivo de una empresa de turismo, La Italia Rusa, así lo destacó el portal RT.

La preocupación de los influenciadores rusos

Precisamente sobre este tema, los influenciadores en Rusia lamentaron la restricción en el acceso a Instagram. “No tengo miedo de admitir que no quiero perderlos (en referencia a sus seguidores)”, dijo Olga Buzova, una de las creadoras de contenido rusas más populares, quien cuenta con 23,3 millones de seguidores y que con lágrimas en los ojos dijo temer al no saber lo que el futuro puede tener para ella.

Buzova indicó que el bloqueo de Instagram en Rusia le representa, más que la pérdida de un trabajo o de un ingreso económico, una herida a su propio corazón y su estilo de vida. “Solo compartí mi vida, mi trabajo y mi alma. No hice todo esto como un trabajo para mí, esto es parte de mi alma. Se siente como una gran parte de mi corazón y me están quitando la vida. Lejos de mí”, indicó Buzova en un video que subió, precisamente, a esta red social.

Mismo pensamiento fue el que mostró Karina Nigay, una influencer cuyo tema de conversación principal en las plataformas virtuales es la moda. Esta joven tiene cerca de tres millones de seguidores y, contrario a lo que significa Instagram para Olga Buzova, para esta influenciadora sí es su única forma de tener un ingreso económico.

“Este es mi trabajo. Imagina que te acaban de despedir por completo del trabajo y no recibes ningún ingreso, pero al mismo tiempo tienes gastos para tu familia, para tu equipo si tienes subordinados, y de repente no tienes nada que hacer”, manifestó.

Rusia también restringió el acceso a Facebook y Twitter

El regulador ruso de internet, Roskomnadzor, restringió el acceso a la red social Twitter, después de haber bloqueado el uso de Facebook en el país, según informaron las agencias rusas. De acuerdo con Interfax y Ria Novosti, este regulador aceptó un pedido de la Fiscalía del pasado 24 de febrero, horas después de que Rusia inició la invasión de Ucrania.

El regulador nacional no ha emitido hasta el momento ningún comunicado para explicar las razones de la medida. Sin embargo, corresponsales de la AFP en Rusia indicaron que la aplicación de Twitter había dejado de actualizarse en horas de la noche.

En cuanto a Facebook, Roskomnadzor indicó que había ordenado su bloqueo porque esa red social, propiedad del grupo estadounidense Meta, “discrimina” a los medios de comunicación rusos. Facebook afirmó que el bloqueo de la red social en Rusia privará a millones de personas de información confiable y foros para compartir sus puntos de vista.

