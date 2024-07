Se bajan del avión: Famosos y políticos le piden a Joe Biden renunciar a su candidatura presidencial. ¿Qué hará?

“Reconociendo que, a diferencia de Trump, el primer compromiso del presidente Biden siempre ha sido con nuestro país, no consigo mismo, espero que tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse”, expresó el congresista Lloyd Doggett en un comunicado. Mientras que el congresista demócrata Mike Quigley manifestó a la CNN: “Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir que no fue solo una noche horrible”.

Pero si por el lado político llueve, por el mundo del espectáculo no escampa. Figuras reconocidas le piden al mandatario que renuncie a los comicios que se realizarán el próximo 5 de noviembre. “Amo a Joe Biden. Le considero un amigo y creo en él... Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo”, declaró en una columna en The New York Times el reconocido actor George Clooney, quien se considera un “demócrata de toda la vida”.