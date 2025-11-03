Suscribirse

Mundo

Se derrumba parte de una torre medieval en el centro de Roma; el momento quedó registrado en video

La torre se encuentra en una zona muy transitada, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo.

Redacción Mundo
3 de noviembre de 2025, 5:54 p. m.
El polvo se levanta debido al segundo derrumbe de parte de la torre medieval "Torre dei Conti", cerca del Foro Romano en el centro histórico de Roma, el 3 de noviembre de 2025. (Foto de Tiziana FABI / AFP)
El polvo se levanta debido al segundo derrumbe de la parte de la torre medieval Torre dei Conti, cerca del Foro Romano en el centro histórico de Roma, el 3 de noviembre de 2025. (Foto de Tiziana FABI / AFP) | Foto: AFP

Una torre medieval en el centro de Roma que estaba siendo renovada se derrumbó parcialmente este lunes, 3 de noviembre, dejando a un trabajador atrapado bajo los escombros, según informaron las autoridades.

Poco después de las 11:30 a. m., la parte del interior de la Torre dei Conti colapsó junto con una sección de la fachada, provocando una densa nube de humo blanco y dejando escombros en la calle.

La torre se encuentra en una zona muy transitada, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo, el más visitado de Italia.

Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.

Un cuarto permanece atrapado bajo los escombros, según un funcionario de la oficina del alcalde.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, acudieron al lugar mientras los bomberos acordonaban la calle.

Un reportero de AFP presenció un segundo colapso parcial en la torre justo antes de la 1:00 p. m., los bomberos accedieron a las ventanas de la torre con grúas y desplegaron un dron para realizar una inspección.

Uno de los trabajadores evacuados dijo que logró escapar por un balcón. “No era seguro. Solo quiero irme a casa”, dijo el hombre, aún cubierto de polvo blanco, quien se identificó como Ottaviano y dijo tener 67 años.

La Torre dei Conti, una torre que data de principios del siglo XIII, estaba siendo restaurada con fondos de la Unión Europea.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, se han desplazado a la zona para seguir en persona estos trabajos.

Los bomberos trabajan en el lugar del derrumbe parcial de la torre medieval "Torre dei Conti", cerca del Foro Romano, en el centro histórico de Roma, el 3 de noviembre de 2025. Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados; uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, según informó a la AFP un portavoz de los bomberos.
Los bomberos trabajan en el lugar del derrumbe parcial de la torre medieval Torre dei Conti, cerca del Foro Romano, en el centro histórico de Roma, el 3 de noviembre de 2025. Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados; uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, según informó a la AFP un portavoz de los bomberos. | Foto: AFP

En su origen, la torre alcanzaba unos 50‑60 metros de altura y era revestida con mármol extraído de los Foros Imperiales, lo que la convertía en un símbolo de poder, prestigio y visibilidad entre las torres‑residencia medievales de Roma.

RomaItalia

