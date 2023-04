¿Se prepara una ofensiva contra Rusia? Ucrania recibe gran arsenal de tanques y armamento de la OTAN

La guerra entre los dos países parece que no tiene un final próximo.

Luego de la avanzada del ejército ruso en la región del Donbás, pareciera que se está preparando una ofensiva por parte Ucrania para recuperar ese territorio.

Esto quedó en evidencia luego que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmara el jueves 27 de abril la entrega a Ucrania de 230 tanques procedentes de países aliados, asegurando que el 98 % de los vehículos de combate prometidos ya han sido enviados a Kiev para la próxima ofensiva en la región del Donbás.

“Ya se ha entregado más del 98 % de los vehículos de combate prometidos a Ucrania. Eso significa, más de 1.550 vehículos blindados, 230 carros de combate y otros equipos, incluyendo enormes cantidades de munición”, aseguró el jefe político de la OTAN, en rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro de Luxembrugo, Xavier Bettel.

Serían más de 200 tanques los que recibirá Ucrania para combatir a Rusia. - Foto: Getty Images / Picture Alliance

Stoltenberg aseguró que, en el marco del apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, los aliados han entrenado y equipado a más de nueve nuevas brigadas acorazadas ucranianas. “Esto situará a Ucrania en una posición fuerte para seguir retomando los territorios ocupados”, aseveró.

En este sentido, agradeció los trabajos del grupo de Contacto para Ucrania, conocido como grupo de Ramstein, que lidera Estados Unidos y reúne a 50 aliados de Kiev que coordinan el suministro de armas y material militar.

Estos tanques pueden ayudar a la ofensiva que tiene planeada Ucrania ante Rusia en el Donbás. - Foto: getty Images / Morris MacMatzen

El “apoyo militar sin precedentes” incluye sistemas antiaéreos modernos, vehículos blindados, carros de combate, carros de infantería, ha enumerado el ex primer ministro noruego, que ha avisado en todo caso de que Rusia “no debe ser infravalorada” y tiene capacidad de movilizar a grandes cantidades de tropas para los combates de los próximos meses.

“Lo que a las fuerzas rusas les falta en calidad, intentan compensarlo en cantidad. Y vemos que Rusia sigue movilizando más efectivos. Hemos visto en torno a Bajmut cómo están dispuestos a enviar miles y miles de tropas con un índice de bajas muy elevado. Pero que, por supuesto, sigue suponiendo un desafío para las tropas ucranianas”, concluyó Stoltenberg.

Jens Stoltenberg y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. - Foto: Getty Images / Nur Photo

Rusia cree que Estados Unidos presionará a Ucrania a lanzar un contraataque: “Aunque no lo quieran, se verán forzados”

El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, dijo que la comunidad internacional “forzará” antes o después un contraataque por parte de las tropas ucranianas en el marco de la invasión para “dar salida a los fondos” entregados ahora que “controlan el régimen de Ucrania desde fuera”.

“Independientemente de que haya o no una contraofensiva, opino que aunque el régimen ucraniano no la quiera y aunque teman el fracaso, se verán forzados. Los forzarán debido a que los controlan desde fuera, y cada fondo, cada ayuda entregada no solo por Estados Unidos, sino por países de Europa, tiene que tener salida”, dijo en declaraciones al canal de noticias Rossiya 24.

Asimismo, puso en duda que Ucrania vaya a sacar adelante este contraataque en mayo, aunque ha dicho ver indicios de preparaciones en este sentido en la zona de Vugledar. Sin embargo, ha enfatizado que las fuerzas rusas continúan avanzando en las inmediaciones.

*Con información de Europa Press.