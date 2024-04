Según reciente estudio, esta es la reconocida marca de “curitas” que tendría sustancias químicas cancerígenas

El blog de vigilancia del consumidor Mamavation y Environmental Health News llevaron a cabo pruebas en almohadillas absorbentes y solapas adhesivas de vendajes vendidos en grandes minoristas como CVS, Walmart, Rite Aid, Target y Amazon. Marcas como Band-Aid, Care Science, Curad, CVS Health, Equate, First Honey, Rite Aid, Solimo (de Amazon) y Up & Up (de Target) contenían altos niveles de fluoruro, superando los 100 partes por millón.