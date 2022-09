Según última encuesta, Lula mantiene ventaja sobre Bolsonaro en carrera presidencial en Brasil

Sin embargo el actual presidente brasileño afirma no confiar en estos sondeos de opinión.

El exmandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva continúa liderando la carrera electoral rumbo al 2 de octubre ante el presidente Jair Bolsonaro, según una encuesta del Instituto Datafolha divulgada este jueves.

A poco más de dos semanas de la primera vuelta, Lula mantiene 45% de las intenciones de voto frente a 33% de Bolsonaro, un escenario de “estabilidad total” en relación al sondeo de la semana pasada (45% vs. 34%), dijo la directora de Datafolha, Luciana Chong, al presentar los resultados.

Con la mayoría de los apoyos divididos entre Lula y Bolsonaro, éstas son consideradas las elecciones más polarizadas en décadas en Brasil. El centroizquierdista Ciro Gomes marcha tercero, con 8 %, empatado técnicamente con la centrista Simone Tebet, que tiene 5 %.

Pese al escenario de estabilidad, con variaciones dentro del margen de error de +/- 2 puntos, el apoyo al mandatario ultraderechista creció en los últimos meses, recortando la distancia con Lula, quien en mayo pasado lo superaba por 21 puntos.

Para vencer en primera vuelta, un candidato precisa más del 50 % de los votos válidos (sin blancos ni nulos). Siguiendo ese criterio, Lula conseguiría el 48 % de los votos válidos En un eventual balotaje, vencería a Bolsonaro por 54 % a 38 %.

El presidente conservador, sin embargo, desacredita los sondeos. “Aquí no está la mentirosa Datafolha. Aquí está nuestro Datapueblo”, dijo ante una multitud de seguidores en Brasilia la semana pasada, un discurso que es replicado por muchos de sus más fervientes seguidores.

Datafolha afirma que en sus encuestadores vienen siendo hostilizados de forma creciente al hacer su trabajo en diversas regiones del país.

Este miércoles, por ejemplo, una mujer fue filmada y expuesta en las redes sociales por un hombre que la acusó de no querer entrevistarlo porque es seguidor de Bolsonaro. “Si dices que apoyas a Bolsonaro, ella corre... miren cómo corrió, vean la mentira, la farsa”, decía el hombre, mientras perseguía a la encuestadora por la calle.

Chong explicó a la AFP que “no aceptar entrevistas de personas que se ofrecen para responder el cuestionario es una de las principales normas” para garantizar que las encuestas no son sesgadas.

“El abordaje debe ser aleatorio”, dentro de los parámetros definidos al construir la muestra para que sea representativa, como ciudad, barrio, edad y género de los entrevistados. Para su última encuesta, Datafolha entrevistó a 5.926 personas entre el 13 y el 15 de septiembre en 300 ciudades brasileñas.

El anuncio que hizo Bolsonaro en caso de no ganar las elecciones en Brasil

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que se apartará de la política si pierde las elecciones de octubre, en cuya carrera marcha segundo detrás del exmandatario Lula da Silva según las encuestas.

“Si es la voluntad de Dios, continúo (en la Presidencia). Si no, paso la banda y me recogeré. Porque, a mi edad (67), no tengo nada más que hacer aquí en la Tierra si termina aquí mi paso por la política, el 31 de diciembre de este año”, dijo el lunes por la noche, durante una entrevista en pódcasts dirigidos a jóvenes evangélicos.

Los comentarios de Bolsonaro, quien declaró hace un año que “solo Dios” podría sacarlo del poder, son parte de una retórica más moderada del presidente de ultraderecha, en un aparente intento por atraer a electores de centro de cara a los polarizados comicios del 2 de octubre.

El jefe de Estado se dirigió directamente a los jóvenes y dijo que lo que decidan en las elecciones podría “marcar su futuro”, antes de criticar a los gobiernos de izquierda en otros países sudamericanos.

“Hagan comparaciones con otros países: ¿qué tienen en común los líderes de esos estados donde estas políticas (de izquierda) no funcionan? Y pregúntense si eso es lo que quieren para Brasil”, señaló.

“No soy el salvador de la patria, no soy yo quien salvará a Brasil”, añadió Bolsonaro en la entrevista, que se extendió por más de cuatro horas.

*Con información de AFP.