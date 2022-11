Sin piedad, conductor atropelló a dos motoladrones que se disponían a robar frente a su propia casa

Las autoridades brasileñas hicieron un llamado a que no se tome la justicia “por mano propia”. El intento de robo y posterior embestida se registró este sábado –26 de noviembre–.

Otro caso de justicia por cuenta propia se registró en São Bernardo do Campo, municipio en el estado brasileño de São Paulo. Allí un conductor atropelló a dos delincuentes cuando se disponían a robarlo, todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.

El hombre que estaba en su carro se preparaba para ingresar a su casa, en el barrio Alvarenga, y alcanzó a activar el garaje automático. En cuestión de segundos se percató que dos hombres en una moto lo adelantaron y cuando estaban frente a él disminuyeron la velocidad.

En ese punto, el sujeto que iba de parrillero sacó un arma y la apuntó hacia el conductor, quien no lo pensó dos veces antes de retroceder y embestir a los dos individuos. Poco más de un minuto después, el que estaba en la parte de atrás de la moto (que en el video tiene una gorra amarilla) consigue levantarse, mientras se le observa caminar con dificultad.

Posteriormente, tres personas de la vivienda en cuestión salieron consternadas, sin que se conozca si estaban observando el intento de asalto desde el interior o si se había comunicado con su familiar. En las imágenes, luego se observa que los asaltantes toman la misma ruta de regreso y logran escapar sin conseguir robar nada.

Según informó G1, en el momento del incidente la placa de la moto se cayó y, por ahora, es la única pista (junto al video) con la que cuenta la policía para intentar identificar a los sospechosos. La embestida la escuchó una residente que mantiene su nombre en anonimato, y quien aseguró que no era la primera vez que un hecho parecido se registraba en la zona.

De acuerdo con ese medio brasileño, lo sucedido entró en conocimiento del Distrito tres de São Bernardo do Campo como legítima defensa y tentativa de robo. Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado para no reaccionar ante intentos de hurto por consecuencias en las que no solo está en peligro la vida.

Robo frustrado en México

Un caso similar tuvo lugar en México cuando dos sujetos también fueron embestidos por una camioneta, tras haber intentado robar a una mujer. De lo que no se percataron es que tras ellos venía un conductor que evidenció el asedio y decidió embestirlos en un intento por frustrar su acción.

Cuando los delincuentes notan la presencia del vehículo, a plena luz del día, buscan evitar el impacto, pero ya es demasiado tarde. Aunque lograron salir ilesos, su moto sufrió las consecuencias y no vieron otra salida más que escapar a pie. Esto ocurrió el 9 de octubre pasado sobre las cuatro de la tarde.

HEROE!

Así le aventó este hombre su carro, a un par de ratas q asaltaban a una mujer en @Alc_Iztapalapa

Le pasó por encima a la moto de los mañosos, y los hizo huir.

Si los reconoce, repórtelos a @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX



El caso en @multimediostv pic.twitter.com/pWebqY8xZO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 25, 2022

Las cámaras de seguridad dieron cuenta de cuál fue el ‘modus operandi’. Uno de los delincuentes permanecía en su moto a escasos metros de la víctima (quien tenía la puerta de su carro abierta), mientras que el otro salió de un punto diferente, rodeo el sitio y al percibir que no había mayores testigos dio el aviso a su cómplice para proceder.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, hecha por el instituto de estadísticas INEGI (recogidos por Expansión Política), 28,1 millones de delitos se cometieron el año pasado en México. Hace tres meses Estados Unidos incluyó a seis estados en su lista negra de zonas a las que desaconseja viajar por su índice de inseguridad.

Europa Press detalló que la decisión incluye a Guerrero, Michoacán, Colima, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Este último se incorpora a la lista por “el aumento de la actividad criminal”, según el embajador estadounidense en México, Ken Salazar.