“Somos una raza horrible”: Guillermo del Toro reveló que la inteligencia artificial puede poner en riesgo la creatividad humana

En el último tiempo, los avances de la inteligencia artificial han marcado un hito en la historia de la tecnología. En el pasado se concebía como fantástico e imposible, pero ahora con estas herramientas todo es posible. Sin embargo, hay que tener cuidado con el uso que se le da y en especial los límites que tiene.

Las IA han permeado varios sectores de la sociedad, entre los cuales está la industria del cine. Recientemente, el célebre director Guillermo del Toro habló sobre estas herramientas y expresó su mayor miedo en torno a estas. En los últimos meses, el cineasta ha sido relevante por la producción en stop motion de Pinocchio, la cual fue un rotundo éxito en taquilla.

Si bien la inteligencia artificial ha demostrado múltiples beneficios, también hay que percatarse que no todo es positivo. Al igual que cualquier avance tecnológico, siempre hay que tener en cuenta los límites que tiene. El cine no es la excepción; directores y gremios han demostrado su temor en torno al uso que se le puede llegar a dar a las herramientas.

Guillermo del Toro's Pinocchio - (L-R) Pinocchio (voiced by Gregory Mann) and Count Volpe (voiced by Christoph Waltz). Cr: Netflix © 2022 - Foto: Netflix

Chrisopher Nolan ha advertido en más de una ocasión que la inteligencia artificial modificará la práctica del cine y el destino de la vida humana en general. Tanto él como otras personalidades de Hollywood se han referido sobre estos avances.

En diálogo con IndieWire y durante una charla en el Museo de Arte de Portland, del Toro habló sobre los desafíos de hacer la adaptación de El gigante enterrado y la amenaza de la inteligencia artificial en la comunidad creativa. El tres veces ganador del Premio de la Academia recordó los retos superados durante su carrera, especialmente en la industria de la animación.

Posteriormente, y de la mano con ese asunto, el director mexicano reflexionó sobre el valor de la creatividad. Por más éxito que él tenga, declaró que sigue viendo tres películas al día para buscar inspiración, inclusive repitiendo metrajes para encontrar detalles ocultos o elementos interesantes para aplicar a sus obras.

Guillermo del Toro habló de la inteligencia artificial. - Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

“Sigo siendo entusiasta, pero escéptico, lo que significa que somos una raza humana horrible, pero hacemos cosas geniales y muchas personas son geniales. ¿Qué me da esperanza y me hace pensar que vale la pena? La próxima generación, porque indudablemente la jodimos, pero con esa esperanza solo puede llegar con todo su apoyo”, afirmó del Toro con respecto a los estragos que él considera hay en la industria del cine, perdiendo la creatividad en los realizadores.

Del Toro señaló que la inteligencia artificial no puede reemplazar la creatividad en ningún ámbito artístico. - Foto: Getty Images

Al mexicano le gusta ver gente que no tiene miedo a arriesgarse en las narrativas. Eso lo inspira. “Me gustan las posibilidades sobre el ahora y cómo todo ahora es terrible, y cómo la gente le teme a la inteligencia artificial”, declaró el director al señalar que su principal miedo no es tanto por la IA, sino a la estupidez humana, la cual ha generado que la creatividad se ponga en duda. “Cuando miro a las personas que ingresan a la escena artística y cómo son a pesar de todas las dificultades y todas las cosas que pesan en su contra, aman el arte y eso hace que mi espíritu cante”, sostuvo.

Es cierto que las herramientas de inteligencia artificial son útiles, pero del Toro señaló que hay que saberla emplear con sabiduría y no poner en riesgo la creatividad humana, no puede sustituirla. Del mismo modo, el director señaló que no se puede esperar la perfección con estos avances, sería un acto en vano: “El verdadero crimen de nuestra existencia es buscar la perfección. Todos deberíamos aspirar a la imperfección”.