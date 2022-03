“Te mira todo el tiempo”: la nota con la que una mujer evitó posible caso de acoso

En las redes sociales se ha difundido ampliamente la historia de una mujer que escribió una nota en un pequeño papel para alertar a otra mujer que, en el bus en que ambas viajaban, había un posible acosador sexual.

El caso fue publicado por una joven identificada como Pilar, residente en la ciudad de América, al oeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina).

A través de su cuenta de Twitter, la joven compartió la fotografía del pedazo de papel en el que otra mujer le escribió el mensaje de advertencia sobre un sujeto sospechoso que viajaba con ellas en el bus. “Fíjate que el de gorra roja te mira todo el tiempo. Yo me bajo en Trenque. Entre nosotras nos cuidamos”, dice la pequeña nota.

La mujer que escribió la nota se dio cuenta que un hombre que viajaba en el mismo bus estaba observando de manera sospechosa a la joven. Por esa razón, y aunque no se conocía con la otra mujer, decidió entregarle el mensaje escrito antes de bajarse en su destino.

“Siento mucha impotencia, ni siquiera se puede viajar cómoda y tranquila”, aseguró Pilar en su cuenta de Twitter. “Iba mirando una peli en el micro (bus) cuando una chica que estaba sentada atrás mío me pasa un papelito. Gracias Elina Minghetti por avisarme y poder estar atenta. Entre nosotras nos cuidamos”, manifestó la joven.

El mensaje fue compartido en Twitter el pasado 13 de marzo y ya cuenta con más de 100.000 ‘me gusta’, 6.000 retuits y 400 comentarios. “No importa si pasó o no pasó algo. Si no nos cuestionamos como sociedad al ver que una chica tiene que advertirle a otra sobre la posibilidad de que su integridad no esté a salvo, entonces no entendimos nada”, escribió un usuario en uno de los comentarios.

De hecho, fue tal el nivel de viralidad de la publicación que la propia Elina Minghetti –la mujer que escribió la nota– encontró el mensaje en Twitter y le dejó un comentario a la chica con el siguiente texto: “Cómo te dije antes, nada que agradecer. Y me alegra que pudieras seguir tu viaje tranquila”.

“Genia!!! Nunca se me hubiera ocurrido lo del papelito, por mas pibas como vos”, escribió otra mujer en uno de los comentarios. Cientos de mujeres también dejaron sus comentarios manifestando su apoyo a las mujeres y rechazando que aún haya riesgo para que cualquier mujer pueda viajar o transitar en el espacio público tranquilamente.

Cabe resaltar que hace pocas semanas se conoció un lamentable caso de abuso sexual en el barrio de Palermo, Buenos Aires, donde seis hombres violaron a una joven de 20 años de edad al interior de un vehículo a plena luz del día.

Días atrás, también en Argentina, se conoció que un obispo considerado cercano al papa Francisco fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual contra dos seminaristas, de acuerdo con el fallo de un tribunal de la ciudad de Orán (noroeste de Argentina), que ordenó su detención inmediata, como recoge la agencia AFP.

El obispo Gustavo Óscar Zanchetta, de 57 años, que viajó desde el Vaticano para asistir a las audiencias y estaba presente en la sala, fue sentenciado como “autor del delito de abuso sexual simple continuado y agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso”, según un comunicado del Poder Judicial de la provincia de Salta.

El juicio comenzó hace dos semanas en Orán, una pequeña ciudad a 1.700 km al norte de Buenos Aires. Zanchetta fue obispo de la diócesis de Orán desde 2013, cargo al que fue nombrado por el papa argentino, hasta su renuncia en 2017.