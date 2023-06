“Tenemos nuestras diferencias, pero se pueden trabajar y arreglar”: Embajador Frank Mora sobre relaciones entre EE.UU. y Colombia

En el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se está llevando a cabo en Washington, SEMANA logró hablar con el Representante Permanente de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Frank Mora, quien anunció que las sanciones contra Nicaragua continuarán como medida de protesta por la violación de derechos humanos en ese país.

También aseguró que las relaciones con Colombia son buenas pese a las diferencias que tienen ambos países en diferentes temas. El embajador habló de Venezuela y la lucha contra el narcotráfico. También se refirió a las medidas que tomará la OEA contra la represión en Nicaragua.

La Asamblea General de la OEA se está llevando a cabo en Washington - Foto: Foto: Semana

La Organización de los Estados Americanos aborda a esta hora la crisis en Nicaragua y Haití en una asamblea general que comenzó hoy miércoles 21 de junio en Washington y a la que se dirigió el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. La OEA ya ha condenado a Nicaragua por “el hostigamiento” a la Iglesia católica, las oenegés, la prensa y la detención de opositores al gobierno del mandatario Daniel Ortega, que desterró este año a 222 expresos políticos a Estados Unidos.

SEMANA: El tema de los derechos humanos es fundamental para esta nueva versión de la Asamblea General de la OEA, sobre todo en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos después de haber escuchado esta mañana las intervenciones sobre esta preocupación?

FRANK MORA: Clara y contundente. El lema de la de la Conferencia de la Asamblea es Derechos Humanos y Democracia, en un momento donde vemos que las democracias están débiles, que hay un alto nivel de insatisfacción con la calidad de democracia. Hemos visto la erosión de instituciones democráticas, es importante que esta organización se pronuncie claramente sobre el tema democracia y derechos humanos en este momento y Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, muchos miembros están participando en cómo, por ejemplo, fortalecer la Carta Democrática Interamericana y estamos trabajando y negociando eso en este momento. Creo que al final vamos a ver una resolución que va a no solo a recordarnos el compromiso que hicimos, sino que fortalecer de alguna manera la carta para que tenga más capacidad de responder.

En términos de derechos humanos, estamos trabajando y creo que se va a aprobar una resolución contundente con Nicaragua, reiterando realmente lo que se ha dicho anteriormente en la Asamblea y en el Consejo Permanente de lo que está ocurriendo en Nicaragua es inaceptable, inaceptable y tenemos que responder. Nicaragua no participa y no participa porque no quiere y en noviembre se sale de la organización, ¿por qué? ¿Lo estamos echando? No. Son ellos, Nicaragua, los que han decidido irse porque no aguantan la presión diplomática que le hemos hecho desde aquí de la organización. Así que aunque sea Nicaragua, Venezuela, Cuba, por supuesto, vamos a insistir en el tema de derechos humanos, particularmente en este momento donde vemos que los derechos humanos están siendo socavados.

SEMANA: ¿Y continuarán las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Nicaragua?

F.M: Definitivamente, sí. Eso se va a mantener.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reúne con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en el centro de convenciones Olof Palme en Managua, Nicaragua, el 19 de abril de 2023. (Foto de Handout / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE RUSIA / AFP) - Foto: AFP

SEMANA: Embajador Ahora hablemos un poco de las relaciones con los con Colombia, las relaciones con el gobierno de Gustavo Petro, cómo las ve en este momento, cómo se están manejando el tema del narcotráfico, el tema de migración, en fin, en una alianza general con Colombia, ¿cómo va esa relación?

F.M: Hemos dicho esto anteriormente, independientemente de quién sea el presidente de Estados Unidos o el presidente de Colombia, hay una relación muy cercana, una relación estratégica entre Colombia y Estados Unidos. No importa quién sea el presidente de Colombia, de Estados Unidos, y eso se mantiene hoy en día. Puede que tengamos nuestras diferencias, eso es normal, que tengamos las diferencias, eso se puede trabajar y arreglar, pero la relación sigue fuerte. Vamos a tener nuestras diferencias, reitero, pero, siempre y cuando tengamos esa relación tan cercana donde estamos trabajando sobre tantos temas, esas diferencias no van a tener un gran impacto sobre la relación que tenemos con Colombia.

SEMANA: Sobre ese caso en específico, quisiera también preguntarle las denuncias que ha habido, sobre todo en Nicaragua y en Cuba, por la libertad de prensa. Cómo lo ven ustedes En la OEA también han hecho unas denuncias muy importantes acá.

F.M: Sí, muy buena pregunta. Muy preocupados estamos con la falta de libertad de expresión en algunos países y estamos viendo un retroceso. Hemos visto que periodistas, particularmente en Centroamérica, han tenido que irse de su país por intimidaciones, coerción, etcétera y eso nos preocupa muchísimo. Y Estados Unidos, y particularmente USAID, ha invertido millones de dólares como parte de un plan estratégico en Centroamérica para apoyar a los periodistas, porque ser periodista no es un delito y hay que proteger al periodismo más que nunca, porque no hay democracia. Sin un periodismo libre y que pueda ejercer su profesión.

El embajador Frank Mora y la entonces candidata a la presidencia de Estados Unidos Hilary Clinton - Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Embajador cómo ve usted las relaciones entre Colombia y Venezuela que están en plena apertura? ¿Cómo lo ve Estados Unidos?

F.M: Mira, tú sabes que hubo recientemente una reunión en Bogotá, que en donde se habló de Venezuela y nosotros estuvimos satisfechos con la conclusión que se hizo y es que para que Venezuela sea parte realmente del sistema interamericano, por ejemplo, tiene que haber unas elecciones libres, creíbles, transparentes, justas, etcétera, y cuando eso ocurra yo creo que sí, que yo creo que hay que buscar maneras de normalizar la relación con Venezuela, pero en este momento las condiciones no están dadas y Estados Unidos por lo menos no va a tener una relación normal hasta que veamos señales de realmente y voluntad por parte del régimen de Caracas de marchar en esa dirección.

SEMANA: Sobre la situación del narcotráfico en Colombia ¿Cómo ve el gobierno de Joe Biden la implementación de estos acuerdos en Colombia para tratar de abolir el tema del narcotráfico?

F.M: Vamos a seguir nuestra estrategia. Seguimos colaborando con el Gobierno de Colombia. Puede que tengamos algunas diferencias, diferentes Orientación quizás, pero yo creo que hay un consenso, hay acuerdo en cuanto a tener que combatir a las organizaciones criminales que participen en narcotráfico. De eso yo creo que tenemos consenso y no solo en consenso con Colombia, sino con muchos otros países de la región. Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso. Puede que Colombia tenga una orientación diferente en cuanto a cómo combatir ciertos aspectos dentro de Colombia. Vamos a tener las diferencias, pero, pero sí en cuanto a combatir el lavado de dinero, el narcotráfico internacional, yo creo que hay gran colaboración en esa área.

Presidente Gustavo Petro y presidente Joe Biden. - Foto: Presidencia

SEMANA: Sobre el proceso de paz en Colombia. Muchos lo mencionaron en su discurso, Cómo lo ve Estados Unidos con el ELN, que se sienten a negociar en La Habana y este proceso de paz en general, ¿Cómo lo ve?

F.M: Eso es una decisión del Gobierno colombiano. Nosotros sabemos que apoyamos el proceso de paz que comenzó en el gobierno anterior y lo seguimos apoyando. El presidente Petro tiene otro, otro proyecto, no de expandir ese proceso y yo personalmente no estoy muy asesorado, no sé los detalles de ese plan todavía, sé que mi gobierno lo saben y están conversando con el presidente de Colombia, pero yo creo que el proceso de paz que se comenzó ya hace años es un proceso necesario en Colombia.

SEMANA: Muchas gracias Embajador por estar con nosotros y pues muchos éxitos en esta importante reunión, tres días que tendrán lugar aquí en Washington.

F.M: Muchas gracias, gracias, gracias a ustedes, Gracias.