“No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio. Es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera”, declaró durante una rueda de prensa en la que ha hecho un llamamiento “a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación, ninguna”.