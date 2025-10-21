Terremoto de 6,0 sacude Suramérica: se sintió en Ecuador, Perú y otros países

Un fuerte terremoto de alrededor de 6,0 de magnitud se presentó la noche de este martes, 21 de octubre, al sur de Ecuador; hasta el momento, no se conocen cifras relacionadas con heridos o muertos por el sismo.

El epicentro del terremoto fue aproximadamente a 297 kilómetros de la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador. El sismo se presentó cerca de las 19:05 (hora local).

La profundidad del temblor fue de 35 kilómetros, por lo que distintas zonas aledañas pudieron sentir el fuerte movimiento telúrico debido a la poca profundidad del mismo.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano publicó que el sismo había sido de 6,0 de magnitud, mientras que el portal web especializado Volcano Discover afirmó que era de 5,4; a su vez, Geological Survey de Estados Unidos expuso que era de 5,5, así que aún no se sabe con exactitud la intensidad del terremoto.

Las ciudades que presentaron una mayor intensidad del movimiento del suelo fueron las siguientes: Santa Rosa y Huaquillas, El Oro, Ecuador, y Zarumilla, Departamento de Tumbes, Perú, según informó Volcano Discover.

De momento no se conocen datos relacionados a desplazamientos de tierra en zonas aledañas al movimiento telúrico, por lo que diferentes servicios geológicos recomendaron acudir a fuentes oficiales y permanecer alertas a cualquier tipo de novedades relacionas a derrumbes.

Al menos cuarenta ciudades reportaron sentir el temblor a lo largo de Ecuador y Perú, los cuales fueron los dos principales territorios afectados.

Es preciso aclarar que Santa Rosa, Ecuador, es una de las zonas del país que se encuentran en la falla conocida como el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, por lo que está expuesta a fuerte movimientos telúricos constantemente a lo largo del año.

En concreto, esta parte del territorio está situada sobre la placa de Sudamérica y la de Nazca, por lo que tiene una alta actividad sísmica.

Este es el segundo movimiento telúrico que se reportó este martes, puesto que más temprano se reportó un temblor en el noreste de Los Andes chilenos, de aproximadamente 120 kilómetros de profundidad.