Terrorismo en Sinaloa por cuenta de la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo

El jueves 5 de enero, en horas de la mañana, fue capturado Ovidio Guzmán, hijo del Chapo y uno de los jefes del cartel de Sinaloa. El operativo comenzó en la madrugada e incluyó un helicóptero artillado con el que el ejército disparó a las casas donde se escondía Guzmán.

En una rueda de prensa en Ciudad de México, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que “el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres en Culiacán, realizó la detención de Ovidio N. que se derivó tras seis meses de trabajo de reconocimiento en el área de influencia de este grupo criminal donde se sabía que llevaba a cabo sus actividades ilícitas”.

Sin embargo, la captura desató una fuerte ola de violencia que incluyó bloqueos, incendios y disparos en el estado de Sinaloa, especialmente en Culiacán, su capital. De hecho, se suspendieron todo tipo de actividades en el aeropuerto y la embajada estadounidense pidió a sus ciudadanos no viajar al país. La situación dejó al menos siete policías federales heridos, pero no hubo muertos. Rubén Rocha, gobernador del estado, aseguró que los ataques son una respuesta del cartel en retaliación por la captura de su líder. Rocha pidió a los ciudadanos “conservar la calma y resguardarse en sus hogares”.

Frase

“La situación exige redoblar los esfuerzos para reforzar abrumadoramente la fuerza militar, para garantizar completamente la soberanía y la seguridad en respuesta a los preocupantes movimientos militares de Estados Unidos”

Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte desde 2011. Preocupó al mundo tras despedir a su segundo al mando y hacer cambios extremos es su cúpula militar - Foto: ap

Dijo Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, en respuesta al cuestionamiento por destitución de su segundo al mando.

Cifra

9

Al Shebab, grupo extremista islámico de origen somalí y relacionado con Al Qaeda. Es una de las organizaciones más activas en África - Foto: getty images

Muertos y varios heridos deja un carro bomba en Somalia que estalló el pasado 3 de enero. Se atribuye al grupo radical islámico Al Shabaab.

Perú

Manifestantes en Perú marchan tras destitución de Pedro Castillo, ex presidente del país. Quieren la renuncia de Dina Boluarte, presidenta actual. - Foto: getty images

Protestas en Perú: “Nadie va a querer dialogar con ella. Mientras la señora Dina Boluarte no renuncie esto va a seguir”, dijo Milan Knezvich, presidente del Frente de Lucha de la ciudad de Abancay en Perú para Radio Exitosa, en las jornadas de protesta en el vecino país.

Estados Unidos

Fracaso Histórico

Kevin McCarthy se convirtió en el protagonista de un acto calificado como “bochornoso” por Joe Biden. - Foto: getty images

Hace un siglo que no fracasaban las votaciones de la Cámara de Representantes, pero la semana pasada el republicano Kevin McCarthy se convirtió en el protagonista de un acto calificado como “bochornoso” por Joe Biden.

El problema fue el siguiente: McCarthy necesitaba al menos 218 votos para ganar, pero ronda tras ronda solo alcanzaba 203 o menos, debido a que una facción de su partido no lo consideraba apto.

Esto llevó a la elección de otros dos candidatos, Jim Jordan, por Ohio, y Byron Donalds, por Florida, acrecentando la división del partido. Incluso Donald Trump abogó por McCarthy y pidió apoyarlo: “Republicanos, no conviertan un gran triunfo en una derrota gigante y vergonzosa”. Sin embargo, la situación continuó.

Política

La despedida de Guaidó

Ex presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, terminó funciones oficialmente el 5 de enero de 2023. - Foto: ap

El 30 de diciembre de 2022, la oposición venezolana puso punto final al gobierno interino de Juan Guaidó. Ante esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció y declaró que mantiene su apoyo a la oposición de Nicolás Maduro.

“Seguiremos haciendo cumplir nuestro programa de sanciones contra el régimen”, aseguró Ned Price, portavoz del departamento. Además, reiteró que no van a reconocer al Gobierno actual. “Nuestro enfoque respecto a Nicolás Maduro no ha cambiado. Él no es el líder legítimo de Venezuela”. Con respecto a Guaidó, Price afirmó que “seguirán contando con él”, pues aún es miembro de la Asamblea Nacional.

Cine

El abuso no se premia

Roman Polanski, director de cintas como El Pianista, ganó en 2020 el cesar a mejor director por la película ' El acusado y el espía'. Sin embargo, hubo protestas en contra de la decisión, pues Polanski tenía investigación por abuso sexual a menores. - Foto: getty images

Los Premios César, los Óscar de Francia, no premiarán o nominarán a ninguna persona acusada o vinculada a casos de violencia sexual, así sea presunta. La decisión nace con la polémica de Roman Polanski, quien ganó el premio al mejor director en 2020, teniendo procesos por abuso sexual a menores. Esto, sumado a los casos en los que se han visto envueltas varias personalidades del mundo del cine, como Harvey Weinstein, llevó a la academia francesa a tomar la decisión.

De momento, la decisión solo aplica para la edición 2023, pero está en proceso de votación para determinar su permanencia. Con esto, los César dicen no a la violencia sexual, pues, en palabras de la academia, “por respeto a las víctimas” no se premia a abusadores.