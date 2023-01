Guaidó se despide de la presidencia interina criticando la falta de unidad de la oposición venezolana

“Nuestra lucha no es por un cargo”, dijo Guaidó, quien pidió que no se elimine la figura del gobierno interino.

Juan Guaidó se despidió este jueves del cargo de “presidente interino” de Venezuela reprochando la eliminación de esta figura y la falta de unión de la oposición después de que la mayoría de los diputados de la oposición de la Asamblea Nacional de 2015 decidiera acabar con su liderazgo.

“Nuestra lucha no es por un cargo”, dijo Guaidó, quien pidió que no se elimine esta figura del gobierno interino para no perder los logros que se habrían alcanzado estos años haciendo oposición al presidente Nicolás Maduro.

Guaidó considera que sus compañeros de oposición “han golpeado lateralmente” a la Constitución al abolir la figura del presidente interino. “No se puede dejar un vacío de poder”, recalcó, instando a la nueva directiva a asumir “las competencias del Ejecutivo” para evitar “lo que ha hecho la dictadura”.

En referencia a su cese como “presidente interino” por la gran mayoría de los diputados opositores de la Asamblea Nacional de 2015, Guaidó lamentó que “es difícil hablar de unidad” tras aquella votación y ahora “la tarea es doble”, pues no solo se debe asumir la Constitución, sino también recuperar la cohesión.

El viernes 30 de diciembre la Asamblea Nacional venezolana eliminó el gobierno interino de Juan Guaidó. - Foto: Reuters / Gaby Oraa (izquierda), Leonardo Fernández (derecha)

“Es difícil hablar de unidad en medio de esta divida votación. Por tanto, se presenta la tarea inmediata, no solo de la junta directiva, sino de toda la alternativa democrática en Venezuela. Hay que trascender los intereses partidistas, los trascendentes particulares para unificar a todo un país”, señaló.

Guaidó también agradeció a los “compañeros de lucha” venezolanos y a la comunidad internacional por el apoyo brindado estos últimos cuatros años. “No nos dejen solos”, pidió.

En paralelo, la oposición venezolana eligió este jueves a la diputada Dinorah Figuera, del partido Primero Justicia, como nueva presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, quien será ahora la encargada de gestionar los activos venezolanos que han sido congelados en el exterior como parte de las sanciones internacionales.

Estados Unidos dice que podría revisar las sanciones contra Venezuela si avanzan los diálogos entre el oficialismo y la oposición. De izquierda a derecha: Nicolás Maduro, Antony Blinken y Juan Guaidó. - Foto: Reuters / Autor: Leonardo Fernández (izquierda), Ibraheem Al Omari (centro), Twitter @jguaido (derecha)

Además de Figuera, fue designada como primera vicepresidenta la diputada de Un Nuevo Tiempo Marianela Fernández y como segunda Auristela Vásquez, de Acción Democrática. Las tres se encuentran actualmente en el exilio.

Senadores de Estados Unidos califican el fin de presidencia interina de Juan Guaidó, en Venezuela, como una noticia terrible

Dos senadores republicanos de Estados Unidos manifestaron su profunda preocupación frente al fin del mandato de la presidencia interina de Juan Guaidó en Venezuela, por votación de la Asamblea Nacional, elegida en 2015 y de mayoría opositora.

“El final del gobierno interino de Venezuela es una noticia terrible para los intereses de Estados Unidos y el futuro de la gente de Venezuela”, escribieron, en un comunicado conjunto, los senadores Jim Risch, del estado de Idaho, y Michael McCaul, del estado de Texas. El senador Risch es miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores desde la minoría republicana.

Algunos senadores han expresado preocupación por lo que pase en Venezuela tras el fin del mandato como presidente encargado, del opositor Juan Guaidó - Foto: Getty images

“Las políticas de la administración de (Joe) Biden tienen mucho que ver con este resultado, y estamos preocupados por el hecho de que la administración parece estar lamentablemente poco preparada para las consecuencias diplomáticas, legales y de seguridad”, expresaron.

Elogios a Guaidó

En el comunicado, los senadores reconocen la relevancia de lo que ha hecho Guaidó desde su cargo. “El presidente interino Juan Guaidó, de forma valiente, trató de construir un futuro mejor para todos los venezolanos, enfrentando la violencia sin nombre del régimen de Maduro y sus compinches”.

Además, los senadores prometieron el apoyo a las medidas que permitan restaurar el orden democrático en Venezuela, desde el nuevo Congreso. “En el nuevo Congreso, continuaremos apoyando medidas que promuevan un retorno oportuno al orden democrático en Venezuela, incluida la supervisión de los programas estadounidenses en ese país”.

Con información de Europa Press