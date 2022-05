“Tiene una mirada parcial”: presidente argentino envió fuerte pulla a Cristina Kirchner

Fernández afirmó que no tiene la misma opinión ni perspectiva de su vicepresidenta.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, opinó sobre las críticas que ha hecho su vicepresidenta, Cristina Kirchner, al referirse a la gestión de su gobierno en medio de la pandemia de covid-19.

“Creo que es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio”, comenzó afirmando el presidente argentino, asegurando que las tensiones que se han vivido en medio de su mandato con la vicepresidenta han sido por la perspectiva “económica” de Kirchner.

Fernández habló sobre estos temas en una entrevista que le concedió al medio español El País, mientras continúa en su gira por algunos países europeos.

“Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado 6 millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba”, continuó agregando el presidente argentino, haciendo referencia a la importancia que tenía el contexto actual ante las críticas de la vicepresidenta.

A pesar de sus declaraciones, Fernández insistió en que Cristina Kirchner no era su “enemigo”, sino que lo era el expresidente de Argentina. “Ella no es mi enemiga, mi enemigo es Macri”, aseguró el primer mandatario, haciendo referencia a Mauricio Macri, quien según afirmó había dejado varios problemas para su administración.

“Argentina tiene que ponerse a mirar el futuro y dejar de discutir el pasado. El pasado nos sirve para tener memoria, pero mi mirada la tengo en el futuro y creo que la mayoría de los argentinos también. Cuando alguien dice que nuestros votantes pueden estar decepcionados con nosotros, creo que nuestros votantes son conscientes de que tuvimos que enfrentar una pandemia con un sistema de salud quebrado por Macri y lo hicimos bastante bien”, aseguró Fernández en su entrevista, recalcando el estado del sistema de salud argentino en medio de la pandemia vigente.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner (presidente y vicepresidenta de Argentina). - Foto: AFP

Entre tanto, afirmó que el pueblo argentino debía tomar en cuenta la situación del país latinoamericano antes de su llegada, y la forma en que habían logrado superar la emergencia sanitaria, para así reconocer el trabajo que ha venido llevando Fernández, quien se quiere lanzar a un segundo mandato presidencial.

Continuando con su opinión sobre la actual vicepresidenta, aseguró que Kirchner representaba un momento significante en la historia, y que por el momento también sería una líder importante; sin embargo, no estaba de acuerdo con su visión sobre Argentina, o con lo que ella estaría buscando hacer del país.

Es de recodar que la actual vicepresidenta del país latinoamericano, Cristina Kirchner, quien ya fue presidenta de Argentina desde 2007 a 2015, podría llegar a lanzarse para un nuevo mandato en las elecciones de 2023; incluso, Fernández ha asegurado que está “dispuesto” a darle la pelea a Kirchner en los próximos comicios primarios.

“Pero hay cosas en las que no comparto su mirada. Además, he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno. Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo”, afirmó para el medio citado el presidente argentino, recordando que las tensiones y discusiones que ha tenido con su vicepresidenta han sido constantes, y que realmente no comparte su opinión, lo que hace que la relación pueda tornarse más conflictiva de lo necesario.