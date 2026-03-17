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“Tienen que poner a gente nueva al mando”: Marco Rubio sorprende con declaraciones sobre Cuba en plena rueda de prensa junto a Trump

El presidente de EE. UU. aseguró que “se hará” algo con Cuba en un futuro cercano.

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Redacción Mundo
17 de marzo de 2026, 12:11 p. m.
Donald Trump y Marco Rubio
Donald Trump y Marco Rubio Foto: Getty Images

Los anuncios de que el gobierno de Cuba permitirá la inversión de la diáspora cubana en la isla “no son suficientemente drásticos”, según dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Eso no va arreglar las cosas”, añadió Rubio ante periodistas en el Despacho Oval, donde acompañaba al presidente Donald Trump en la recepción del primer ministro irlandés, Michael Martin.

“Su economía no funciona, es una economía disfuncional, una economía que ha sobrevivido... a esa revolución, ni siquiera a una revolución, a esa cosa que tuvieron, dependiendo de subsidios de la Unión Soviética y luego de Venezuela”, dijo Rubio.

El gobierno de La Habana anunció que los cubanos residentes en el exterior podrán invertir y tener sus propias empresas en la isla en varios sectores, incluido el bancario.

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“Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses” y “también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes”, anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC.

Trump dijo por su parte que aspiraba al “honor de tomar Cuba, de alguna manera”.

Al ser preguntado sobre los siguientes pasos con la isla comunista, Trump dijo: “Están hablando con Marco [Rubio], y vamos a hacer algo pronto”.

El presidente Donald Trump escucha la pregunta de un periodista durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 17 de marzo de 2026, día de San Patricio, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump escucha la pregunta de un periodista durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 17 de marzo de 2026, día de San Patricio, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) Foto: AP

Preguntado sobre la posibilidad de una suavización del embargo sobre la isla, vigente desde 1962, Rubio contestó: “El embargo está vinculado a cambios políticos sobre la isla”.ministración Trump presiona para que el presidente Miguel Díaz-Canel abandone el poder, según informó The New York Times, que citó a cuatro personas cercanas a esas conversaciones.

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