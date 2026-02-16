Mundo

Tiroteo en partido escolar de hockey dejó dos muertos en Estados Unidos. El momento quedó captado en video

El agresor, padre de un estudiante de último año, disparó contra cinco familiares antes de quitarse la vida.

16 de febrero de 2026, 7:02 p. m.
Un hombre armado abrió fuego este lunes, 16 de febrero, durante un partido de hockey escolar en el Lynch Arena en Pawtucket, en el estado estadounidense de Rhode Island, cerca de Boston, mató a dos integrantes de una misma familia, dejó a otros tres en estado crítico y posteriormente se suicidó, según confirmaron autoridades y fuentes con conocimiento del caso.

El atacante fue identificado como el padre de un estudiante de último año de la escuela secundaria North Providence. De acuerdo con múltiples fuentes, disparó contra cinco miembros de la familia del estudiante durante el evento deportivo.

La madre del alumno murió en la pista de hielo. Un hermano falleció más tarde en el hospital. Los otros tres familiares permanecían en estado crítico en el Hospital de Rhode Island la tarde del lunes, confirmó un portavoz de Brown Health. Hasta el momento no se han divulgado los nombres de las víctimas.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 2:30 p. m. en el Lynch Arena, una pista cubierta en Pawtucket. El encuentro correspondía al “Senior Night” y enfrentaba al equipo cooperativo Coventry-Johnston contra el conjunto BVS, integrado por St. Raphael Academy, Providence Country Day School y los distritos escolares públicos de North Providence y North Smithfield.

Un video transmitido en vivo durante el partido muestra cómo el juego se interrumpe por el sonido de disparos rápidos, aparentemente provenientes de las gradas. En la grabación se escuchan al menos 14 disparos consecutivos, seguidos de uno o dos más aproximadamente diez segundos después. Jugadores y asistentes abandonan el hielo y las tribunas en medio de la confusión.

El alcalde de la ciudad Pawtucket, donde ocurrió el hecho, Don Grebien, calificó el hecho como “trágico” y señaló que se trató de “un incidente aislado”.

Tras el ataque, se desplegó una amplia respuesta policial. Vehículos de seguridad rodearon el estadio mientras equipos de emergencia atendían la situación. Poco después, se observó a un grupo numeroso de jugadores de hockey fuera del recinto, algunos aún con calcetines tras quitarse los patines, antes de ser trasladados del lugar.

Las instituciones educativas vinculadas al partido informaron que sus estudiantes se encontraban a salvo. En un correo electrónico enviado a la comunidad escolar, Kevin Folan, director de Providence Country Day School, señaló que todos los alumnos, padres y personal de la institución que asistieron al encuentro estaban fuera de peligro. “Estamos conmocionados y entristecidos por el tiroteo”, declaró.

El distrito escolar de Johnston comunicó mediante un mensaje de texto que todos sus estudiantes estaban a salvo. Por su parte, el superintendente de Coventry, Don Cowart, envió un correo a las 15:31 horas informando que todos los estudiantes del distrito “han sido contabilizados y se encuentran a salvo”. Añadió que se estaban organizando los planes para reunir a las familias. “Seguiremos compartiendo actualizaciones verificadas a medida que se finalicen los próximos pasos”, escribió Cowart.

El tiroteo ocurre dos meses después de otro ataque armado en Rhode Island, cuando un hombre abrió fuego en la Universidad de Brown, matando a dos estudiantes e hiriendo a otros nueve, un hecho que ya había generado preocupación en el estado. Las autoridades no han informado hasta el momento sobre el motivo del ataque ni han dado detalles adicionales sobre la investigación.

