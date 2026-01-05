Estados Unidos

Tiroteo en Fort Lauderdale, Estados Unidos, deja un hombre hospitalizado y dispara alarma en la ciudad

Un hombre fue trasladado al hospital tras un tiroteo en Fort Lauderdale; la policía y el FBI investigan la ola de violencia armada en la ciudad.

5 de enero de 2026, 7:30 p. m.
Un hombre fue trasladado al hospital tras ser herido por disparos en Fort Lauderdale. La policía continúa investigando los recientes incidentes con armas de fuego en la ciudad.
Un hombre fue trasladado al hospital tras ser herido por disparos en Fort Lauderdale. La policía continúa investigando los recientes incidentes con armas de fuego en la ciudad.

Un tiroteo en Fort Lauderdale dejó a un hombre herido y trasladado al hospital, mientras la policía y el FBI investigan varios incidentes recientes con armas de fuego en la ciudad.

Tiroteo en concurrido centro comercial deja dos policías luchando por sus vidas; el sospechoso fue abatido

Hombre hospitalizado tras tiroteo en Fort Lauderdale mientras la ciudad permanece en alerta

Un hombre fue ingresado en un hospital de Fort Lauderdale tras resultar herido por disparos la mañana del lunes, en un hecho que mantiene en vilo a residentes y autoridades locales.

La Fort Lauderdale Police Department informó que el incidente ocurrió poco antes de las 10 de la mañana, cuando los oficiales respondieron a una llamada de emergencia sobre un tiroteo en un área aún no especificada públicamente.

Tras su llegada, encontraron a la víctima con heridas de bala, por lo que fue trasladada de inmediato al Broward Health Medical Center para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni su estado exacto de salud, y la investigación permanece en curso, de acuerdo con lo que informa el Miami Herald.

Este suceso ocurre en el marco de varios incidentes recientes de violencia con armas de fuego en Fort Lauderdale y el condado de Broward.

Entre ellos, destaca un tiroteo ocurrido en Himmarshee Village durante la madrugada del domingo pasado, en el que cinco personas resultaron heridas.

Tras ese hecho, el FBI lanzó un portal web para que testigos puedan subir fotos o videos que ayuden a identificar a los responsables.

Las cinco víctimas fueron dadas de alta y las autoridades ofrecen hasta 25.000 dólares de recompensa por información que conduzca a la captura y condena de los agresores.

Patrón creciente y respuestas de la comunidad

La acumulación de estos incidentes ha generado alarma en la comunidad.

Vecinos y líderes locales han solicitado mayor presencia policial y estrategias preventivas para disuadir la violencia armada, especialmente en zonas concurridas y durante fines de semana, cuando varios tiroteos recientes han ocurrido.

La policía ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana, incluyendo la entrega de grabaciones de cámaras de seguridad y celulares, así como entrevistas con testigos, para esclarecer cada hecho, según lo registran medios como NBC Miami y CBS News.

Aunque los incidentes parecen aislados entre sí, la policía advierte que cualquier tiroteo es tratado con máxima prioridad y coordinación entre agencias locales y federales, buscando prevenir nuevos hechos y garantizar la seguridad de los residentes.

Las autoridades continúan instando a los ciudadanos a reportar cualquier información que pueda ayudar en las investigaciones.

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, tras intensa búsqueda nacional

Mientras Fort Lauderdale enfrenta una ola de violencia armada, la combinación de respuesta rápida de emergencia y colaboración comunitaria se perfila como clave para reducir riesgos y proteger a los residentes de futuros incidentes.

