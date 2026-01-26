En Massachusetts, dos personas perdieron la vida tras un tiroteo en medio de una fiesta infantil; este lamentable suceso tuvo lugar en un club social.

Las autoridades atendieron el llamado después de que la comunidad escuchara disparos pasadas las 7 de la noche en el club Saint John Baptist.

Según información compartida por Telemundo, el fiscal Timothy Cruz indicó en una conferencia de prensa que las llamadas empezaron a recibirse cerca de las 7:22 de la noche.

Cuando los agentes arribaron al lugar, encontraron a un hombre de 27 años que ya se encontraba fallecido; otra persona fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente murió.

Las otras dos personas que resultaron heridas fueron llevadas para recibir asistencia médica y se encuentran estables.

Tiroteo deja dos fallecidos. Foto: Adobe Stock

El sospechoso, identificado como Nicholas Meuse, logró huir del lugar, pero después fue capturado por la policía; ahora deberá hacer frente a la justicia norteamericana por este caso.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de las personas que fallecieron, y nos enfocamos en que los responsables de estos actos rindan cuentas ante la justicia”, afirmó Cruz.

Aunque este caso genera preocupación, el fiscal Cruz señaló que la comunidad de Carver debe sentirse segura, pues el incidente no fue aleatorio y, en este momento, no existe una amenaza que implique un riesgo para la población. “Los habitantes de Carver deben sentirse seguros. No hay ninguna amenaza en curso”, precisó.

De acuerdo con lo que el mismo fiscal indicó, se cree que la reunión en el club social era un cumpleaños infantil; sin embargo, se desconoce quiénes asistieron y cuántos menores de edad estaban presentes.

Por su parte, el jefe de la policía de Carver afirmó que esto afecta a la comunidad, debido a que se trata de un lugar pequeño y unido: “Eventos como este afectan a todos, especialmente en una comunidad pequeña y unida como Carver”.

Sospechoso ya fue capturado. Foto: Getty Images

Las investigaciones siguen en curso para establecer cuáles fueron las causas reales de este lamentable hecho que llevó a que dos personas perdieran la vida.

Estos casos han conmocionado a todo Estados Unidos. En el mes de diciembre, un tiroteo en la Universidad de Brown provocó que dos estudiantes perdieran la vida y otros nueve resultaran heridos.

En Rhode Island, esto llevó a que el gobernador Dan McKee decidiera que las banderas estatales ondearan a media asta como homenaje a las víctimas del tiroteo en la Universidad de Brown.