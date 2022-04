“Todo el tiempo sostuvo el arma cerca de mi sien”: mujer denunció ser violada por soldado ruso

En la región de Jarkóv, Ucrania, una mujer le narró a la ONG Human Rights Watch (HRW) que un soldado ruso la violó repetidamente en una escuela donde ella y su familia se habían refugiado el pasado 13 de marzo.

Según contó la víctima, fue golpeada y recibió cortes con un cuchillo en la cara, el cuello y el cabello.

“Me dijo que le practicara sexo oral. Todo el tiempo sostuvo el arma cerca de mi sien o me la puso en la cara. Disparó dos veces al techo y dijo que era para darme más ‘motivación’ (...) Mientras me vestía, el soldado me dijo que era ruso y que tenía 20 años. Dijo que le recordaba a una chica con la que iba a la escuela”, le narró la mujer a HRW.

Al día siguiente, la mujer de 31 años huyó a la ciudad de Járkov, donde pudo recibir tratamiento médico y otros servicios.

Además, le contó a la ONG que tenía “suerte de estar viva” y que ahora estaba junto a su madre planeando una denuncia penal que presentarán ante la oficina del fiscal de Ucrania.

HRW también informó este domingo 3 de abril que ha documentado varios casos en los que demuestra que las fuerzas militares rusas han cometido crímenes de guerra en las áreas ocupadas de las regiones de Jarkóv, Chernígov y Kiev.

Entre esos casos, se incluyen el caso de violación mencionado; dos casos de ejecución sumaria, uno de seis hombres, el otro de un hombre, y otros casos de violencia ilícita y amenazas contra civiles entre el 27 de febrero y el 14 de marzo de 2022. Los soldados también estarían implicados en el saqueo de bienes civiles, incluidos alimentos, ropa y leña.

“Los casos que documentamos equivalen a una crueldad y una violencia deliberadas e indescriptibles contra los civiles ucranianos”, aseguró el director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, Hugh Williamson, quien dijo deben investigarse todos los crímenes de guerra.

HRW reveló haber entrevistado a 10 personas, incluidos testigos, víctimas y residentes locales de los territorios ocupados por Rusia, en persona o por teléfono. Algunas personas pidieron ser identificadas solo por su nombre de pila o por seudónimos para su protección.

Por otra parte, el 4 de marzo, las fuerzas rusas en Bucha, a unos 30 kilómetros al noroeste de Kiev, reunieron a cinco hombres y ejecutaron sumariamente a uno, según aseguró un testigo a HRW.

Además, varios soldados habrían obligado a los cinco hombres a arrodillarse a un lado de la carretera, les habrían quitado las camisetas y habrían disparado a uno de ellos en la nuca. “Se cayó y las mujeres [presentes en la escena] gritaron”, detalló el testigo.

Las fuerzas rusas en la aldea de Staryi Bykiv, en la región de Chernígov, también detuvieron al menos a seis hombres el 27 de febrero y luego los ejecutaron, según la madre de uno de los hombres, que estaba cerca cuando su hijo y otro hombre fueron detenidos.

HRW recordó a las dos partes del “conflicto armado” que “están obligadas a cumplir el Derecho Internacional”, incluidos los Convenios de Ginebra de 1949. Además, subrayó que Rusia “tiene la obligación legal internacional” de investigar “imparcialmente” los presuntos crímenes de guerra cometidos por sus soldados.

“Las leyes de la guerra prohíben el homicidio intencional, la violación y otros tipos de violencia sexual, la tortura y el trato inhumano de los combatientes capturados y los civiles bajo custodia (...) Cualquiera que ordene o cometa deliberadamente tales actos, o los ayude e instigue, es responsable de crímenes de guerra”, detalló la organización, que recalcó que las personas que los cometan serán “penalmente responsables”.

*Con información de Europa Press.

