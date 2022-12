Tragedia en Argentina: muere niño de 5 años tras caer desde un balcón

Una tragedia vivió una familia en Argentina, luego de que un pequeño de cinco años falleciera al caer desde un balcón este miércoles, 21 de diciembre, justo ad portas de la celebración de Navidad. Aunque todavía no se ha informado por parte de las autoridades la causa exacta del accidente, preliminarmente han informado que no había adultos acompañando al menor de edad en el apartamento.

El hecho se desarrolló en el barrio Ejército de los Andes o Fuerte Apache, parte de la provincia Gran Buenos Aires, en Argentina, y hasta el momento se ha conocido que el pequeño, identificado como Ciro Benjamín, se encontraba en su casa en un primer piso y de un momento a otro se acercó al balcón y terminó cayendo al vacío.

Tras la caída, los vecinos del complejo de apartamentos de dieron cuenta de lo sucedido y rápidamente habrían llevado al pequeño a un centro médico para tratar de salvarle la vida. Sin embargo, Benjamín murió a causa de las heridas, según reconstruyó el diario local La Nación.

Medios locales identifican a la madre del menor como Gisele, una joven de 27 años que, según han declarado, se encontraba en casa de una amiga cuando sucedió la tragedia, misma que está siendo investigada por las autoridades para determinar la culpabilidad de los padres o no, en la muerte del pequeño de cinco años.

La investigación fue calificada como “averiguación de causales de muerte”, por la fiscal del caso Diana Mayko, según recalcó el medio local Infocielo, agregando que el caso se aloja en una unidad del Departamento Judicial de San Martín.

“Yo estaba con abogados y mi nene me decía que siempre lo dejaba solo. Mi nene me decía: ‘Mamá se va de joda y me deja encerrado”, recalcó el padre del menor, en entrevista para el medio argentino Crónica.

Niño terminó colgado en un balcón de un piso 13 para escapar de un incendio

Un niño protagonizó momentos de angustia, cuando se incendió el décimo tercer piso del condominio en el que residía. Para intentar salvaguardar su vida, el menor hizo lo “impensable”, al intentar llegar al piso inmediatamente inferior. En video se registró cuando quedó colgado del balcón.

La emergencia se presentó este viernes -16 de diciembre- sobre las 4:00 de la tarde (hora local) en la ciudad argentina de Tigre, al norte de la capital Buenos Aires, entre las calles Juncal y Luis García. Mientras arribaba a la zona, el equipo de bomberos, quienes se percataron del niño, que intentaba escapar de las llamas, aguardaban con angustia que el menor no se cayera.

Además de los bomberos, a la zona también arribaron unidades de la Policía local y bonaerense, tras recibir el llamado de alerta por parte de un vecino, informó el diario Clarín. Los minutos que tardaron las autoridades en llegar a la escena se convirtieron en zozobra, que llevó a varias personas a sacar sus celulares y captar el intento del niño por salvar su vida.

En cuanto el menor consiguió apartarse de las llamas, los vecinos le gritaron que procurara no moverse y se sujetara con fuerza de las barandas hasta que llegara la ayuda. Cuando esta arribó a la zona, se procedió a activar el protocolo de rescate y, posteriormente, confirmaron que el niño había sido salvado sin presentar ninguna lesión.

Las autoridades también informaron que el equipo tardó una hora antes de lograr sofocar por completo el fuego y que lograron evacuar, a tiempo, a los demás residentes del edificio. Por ahora, las causas de las llamas son materia de investigación.

Una mujer que compartió el episodio detalló que también se consiguió el rescate de una mascota. “Incendio en un departamento de una de las torres de la estación Tigre. Desesperante, un chiquito de 11 años colgando de un balcón, pudieron rescatarlo a él y a un perrito. No sé realmente qué sería de nosotros sin los bomberos voluntarios. No tenemos dimensión de lo que son”, dijo.