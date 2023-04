Tragedia en Brasil: naufragio en el litoral de São Paulo deja un turista muerto y dos desaparecidos

Fue a un kilómetro de una isla. Los pasajeros de la embarcación no llevaban chalecos salvavidas.

La tragedia tocó las puertas de Brasil este 8 de abril. Una persona falleció y otras dos permanecen desaparecidas tras el naufragio de una embarcación con doce ciudadanos a bordo, la mayoría de ellos turistas.

Sucedió en Bertioga, en el litoral de São Paulo, de acuerdo con las autoridades brasileñas. Al parecer, una gran ola golpeó la nave, hecho que desencadenó el naufragio. Lo grave fue que sus ocupantes no estaban usando el chaleco salvavidas, por lo que no todos lograron salir ilesos de la situación.

“La causa del siniestro fue una ola de grandes proporciones, que alcanzó al barco en altamar. En el momento del accidente los pasajeros no usaban los chalecos salvavidas”, informó el Grupo de Bomberos Marítimos (GBmar) en un comunicado de prensa.

Sao Paulo, capital del estado de Sao Paulo, Brasil, América del Sur. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Testigos del suceso afirmaron que se trató de un barco pesquero que partió desde el puerto de Ubatuba con turistas, algunos de ellos niños y adultos de la tercera edad. Pero fue en el regreso, a un kilómetro de la llegada, donde se presentó el accidente.

Quienes sabían nadar lograron llegar a la isla, pero no sucedió lo mismo con quienes no, que buscaron cómo aferrarse a los objetos de la embarcación flotando en el mar para no perder la vida.

“Una de las personas dijo haber visto a su padre ahogándose y los equipos del Cuerpo de Bomberos informan que se separaron con diversos destrozos de la embarcación en las proximidades del área del accidente”, informó el GBmar de Brasil.

De las nueve víctimas que fueron rescatadas este Sábado Santo en el vecino país, cuatro fueron trasladados a centros médicos para descargar cualquier afección de salud de gravedad, aunque ya uno de ellos recibió el alta médica.

En cuanto a los desaparecidos, son una pareja de 64 y 65 años, que continúan siendo buscados. Quien perdió la vida fue un hombre de 68 años.

Colombia, con naufragios recientes

El pasado 5 de marzo, en Colombia también se registró un naufragio, concretamente en el Parque Tayrona, en Santa Marta, donde una embarcación con 20 turistas colapsó y dejó dos personas muertas.

El lamentable hecho se registró un domingo a las 9:40 a. m., momento en que la estación de Guardacostas fue informada por la comunidad de lo que había ocurrido. Testigos indicaron que una lancha había tenido un tropiezo en el sector de Chengue de la reserva natural.

En el momento del accidente, estaba cruzando un bote que auxilió a los pasajeros que cayeron al mar; posteriormente, fueron trasladados a puntos más seguros. Sin embargo, dos personas no aparecieron; fue el capitán de la embarcación el que notó la desaparición.

La mujer fue identificada como María Camila Navales de 29 años de edad. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

En medio de las tareas de búsqueda de los civiles, los vieron en la profundidad. Luego agarraron sus cuerpos y los montaron en la plataforma del barco, pero no había qué hacer.

Un comunicado suministrado por la administración local señaló que una tropa de la autoridad portuaria hizo presencia de manera rápida para mitigar los riesgos y frenar las complicaciones de la tragedia que, a esa hora, ya había cobrado dos vidas.

Se aclaró que la Secretaría de Salud de Santa Marta activó todos los protocolos para prestar la atención de las personas que resultaron heridas con el respaldo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, junto a dos ambulancias medicalizadas.

A unos 35 km de Santa Marta se encuentra el Parque Nacional Tayrona, una franja costera de singular y espectacular belleza repleta de todo tipo de playas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, en las últimas horas, se reveló la identidad de las víctimas. Una de ellas respondía al nombre de María Camila Navales, de 29 años de edad, oriunda del municipio de Cartago (Valle del Cauca); la otra persona que también perdió la vida en el accidente fue identificada como Gloria Amparo Ortiz Montoya, de 58 años, de la ciudad de Pereira, en Risaralda. Asimismo, se conoció que tenían relación de nuera y suegra, respectivamente.