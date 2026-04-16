Catorce personas murieron y al menos 29 resultaron heridas este miércoles, 15 de abril, cuando el autobús en el que viajaban rodó a un abismo en el sur de Ecuador, informó el Servicio de Seguridad Ecu911.

Un primer balance suministrado por el organismo reportó 11 fallecidos y 20 heridos que fueron trasladados a sanatorios de la ciudad de Cuenca.

Los accidentes de tránsito figuran entre las principales causas de mortalidad en el país sudamericano.

🔴14 people died and 29 were injured when a bus fell into a ravine in #Ecuador.



On April 15, on the road between Cuenca and Molleturo in the Azuay province, a passenger bus veered off the road, fell into a ravine, and caught fire. According to the ECU911 rescue service, at least… pic.twitter.com/oI3Gr6ajXU — News.Az (@news_az) April 16, 2026

El año pasado fallecieron 2.000 personas por ese motivo frente al récord de 2.373 de 2023, es decir, un muerto cada cuatro horas, según cifras oficiales.

El siniestro de este miércoles se produjo en el sector de Molleturo, en la provincia andina de Azuay, cuya capital es Cuenca, la tercera ciudad importante de Ecuador.

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“Al momento la cifra de personas fallecidas en la vía #Cuenca - #Molleturo se incrementa a 14 y a 29 las heridas”, señaló el Ecu911 a través de X.

Añadió que “personal de las entidades (de socorro) coordinadas están en el sitio en busca de más personas que habrían perdido la vida”.

Sin precisar el número de ocupantes, Ecu911 apuntó que el bus perdió pista, se precipitó a un abismo y finalmente se incendió, por lo que se dificultan las labores de rescate.

Tragedia en Ecuador: Suben a 14 los muertos por caída de un bus a un abismo Foto: X/@FLACOMENDOZA1

Hasta el lugar de los hechos, ubicado en el sector del puente El Chorro y donde se ha constituido un punto de triaje para la evaluación y traslado de los heridos, se desplazaron siete ambulancias.

Por su parte, los equipos de emergencias ya han iniciado las labores de recuperación de los cuerpos, sin descartar la posibilidad de que aumente el saldo de víctimas mortales derivadas del accidente vial.

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La carretera de Molleturo es propensa a accidentes por una combinación de factores. Su geografía montañosa presenta curvas cerradas, pendientes fuertes y abismos, lo que aumenta el riesgo.

El clima es inestable, con lluvias, neblina y frecuentes derrumbes que deterioran la vía. Además, es una ruta muy transitada que conecta la Sierra con la Costa, incluyendo transporte pesado. A esto se suman factores humanos como exceso de velocidad, cansancio y fallas mecánicas.

Los organismos de emergencia llegaron hasta el lugar del siniestro Foto: X/@FLACOMENDOZA1

Finalmente, la infraestructura y el mantenimiento no siempre son adecuados. Todo esto convierte a esta carretera en una de las más peligrosas del Ecuador.

Con información de AFP*