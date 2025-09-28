Trágico video mostró el momento en que excursionista murió tras intentar tomarse una selfie

Una nueva tragedia enluta al mundo del alpinismo. Un video publicado en redes sociales muestra la fatídica secuencia en la que un excursionista muere al intentar tomarse una selfie en el monte Nama, en China.

Las primeras versiones señalan que el hombre se soltó de la cuerda de seguridad para poder inmortalizar su llegada a la cima de la montaña.

Sin embargo, debido a las condiciones del terreno, el excursionista resbaló y se deslizó por la ladera de la montaña, cayendo más de 200 metros al vacío y muriendo de manera instantánea.

Los demás miembros de la expedición no pudieron hacer nada para evitar la caída del hombre y dieron aviso a las autoridades para iniciar las labores de rescate.

🇨🇳 | Un excursionista de 31 años murió al caer en el monte Nama, Sichuan, China, tras soltarse de la cuerda de seguridad para tomarse una selfie.



Según reportes, el hombre cayó unos 200 metros y su cuerpo fue encontrado a una altitud de 5.300 metros. pic.twitter.com/q9rBCmpMyQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2025

En el lugar de los hechos se presentaron fuertes ráfagas de viento, las cuales dificultaron la llegada de los cuerpos de emergencia. Cabe destacar que el monte Nama es uno de los principales picos de la región y es visitado por miles de excursionistas cada año.

Debido a su paisaje imponente y a las exigentes condiciones que presenta, el recorrido es uno de los preferidos por los amantes del alpinismo. Sin embargo, las condiciones meteorológicas de la zona lo convierten en un reto para los atletas poco experimentados.

Desde hace algunos años se han establecido una serie de reglas para las personas que deseen ascender los picos más altos del mundo, con el objetivo de evitar fatalidades.

Medios internacionales reportan que el grupo de turistas no notificó de manera oportuna su aventura en el monte Nama, razón por la cual la tragedia tomó por sorpresa a los organismos de socorro.

La muerte del hombre de 31 años será investigada por las autoridades para determinar si, además de la imprudencia, pudieron haberse presentado fallos en el proceso.

Otros casos fatales de alpinismo en esta temporada

Hace algunas semanas, una ciudadana china falleció en el monte K2 al ser sorprendida por un desprendimiento de piedras. Debido a la magnitud de sus heridas, murió horas más tarde.

En el mundo se cuentan con diversos picos que suponen un reto para los atletas. | Foto: AFP

En esa oportunidad, los miembros de las expediciones que se encontraban en la zona prestaron los primeros auxilios y guiaron a los cuerpos de emergencia para el traslado de la mujer, que, a pesar de los esfuerzos, falleció.