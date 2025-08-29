Alpinista rusa atrapada a 7.000 metros de altura no será rescatada, hijo asegura que sigue viva y pide reactivar su búsqueda

La escaladora rusa Natalia Nagovitsyna lleva más de dos semanas atrapada a unos 7.000 metros de altura en el Pico Pobeda, la montaña más alta de Kirguistán. La escaladora rusa de 47 años sufrió una fractura en una pierna el 12 de agosto durante el descenso tras haber alcanzado la cima junto a otros alpinistas expertos.

Tras el accidente, sus compañeros no pudieron llevar a cabo un rescate inmediato debido a las condiciones extremas del terreno y el clima, por lo que la dejaron en una tienda de campaña, provisoriamente sola y atrapada en la montaña. Desde entonces, los intentos de rescate se han visto limitados por el clima severo, con temperaturas que pueden alcanzar los -28 grados centígrados y frecuentes tormentas.

Entre los esfuerzos por asistirla, un alpinista italiano, Luca Sinigaglia, alcanzó a Natalia para llevarle suministros, pero falleció días después debido a las condiciones extremas. Un helicóptero militar que participaba en el rescate se estrelló durante la operación, dejando heridos a los rescatistas y complicando aún más las labores.

El 22 de agosto, las autoridades kirguisas anunciaron la suspensión temporal del rescate debido a la peligrosidad del terreno, las condiciones meteorológicas y a la imposibilidad técnica para acceder a la zona donde Natalia permanece atrapada. Comunicaron que la búsqueda podría reanudarse en primavera, cuando el clima sea más favorable.

Natalia Nagovitsyna, un final sin esperanza: hijo de la alpinista dice que sigue viva en montaña de Kirguistánpero, pero la búsqueda fue supendida | Foto: @dmsinitsyn

El hijo de Natalia, Mikhail Nagovitsyn, de 27 años, expresó públicamente su esperanza y su insistencia en continuar con la búsqueda. En sus declaraciones dijo: “Estoy convencido de que mi madre sigue viva”, refiriéndose a un video grabado por un dron donde Natalia agita la mano desde la tienda. Mikhail ha pedido al gobierno y a las autoridades que no abandonen la operación y que utilicen drones para localizar cualquier señal que permita reanudar el rescate en alta montaña.

Natalia Nagovitsyna ya había enfrentado situaciones extremas en montaña. Hace cuatro años, durante una expedición en el pico Khan Tengri, perdió a su esposo, quien falleció en la montaña. Ella resistió en condiciones adversas sin abandonar su lado.

El Pico Pobeda es conocido por su alta dificultad y peligros, incluyendo avalanchas, grietas y un clima completamente extremo. Es una de las cumbres más temidas de Asia Central, desde 1955 nadie ha sido rescatado con vida de esa montaña.

Las autoridades de Kirguistán informaron que un dron militar supervisó la tienda donde permanece Natalia y no detectó movimiento reciente, razón por la cual decretaron oficialmente su desaparición el 27 de agosto. Sin embargo, la familia, especialmente su hijo, mantiene la esperanza en que siga con vida.