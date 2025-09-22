Suscribirse

Trump alista un golpe histórico: esta sería su decisión sobre Antifa y se anunciaría esta noche

Karoline Leavitt anticipó el próximo movimiento del gobierno de EE. UU.

22 de septiembre de 2025, 9:14 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhibe una orden ejecutiva que acaba de firmar en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 19 de septiembre de 2025.
Trump podría firmar hoy la declaración de ‘Antifa’ como organización terrorista. | Foto: AFP

Este lunes 22 de septiembre, en medio de una rueda de prensa, la portavoz oficial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, realizó diversas declaraciones que captaron la atención mediática.

Entre ellas se mencionó una carta enviada por Nicolás Maduro al gobierno estadounidense, aunque una afirmación que podría tener un fuerte impacto político pasó casi inadvertida.

Contexto: California se enfrenta a Trump: impone drástica medida para los agentes de ICE que actúen en el estado

“Antifa va a ser designada como una organización terrorista doméstica. El Presidente tiene la intención de firmar esa orden ejecutiva muy pronto, tan pronto como esté redactada, incluso hoy mismo, más tarde esta noche”, confirmó Leavitt.

La posible firma de esta orden ejecutiva no es una sorpresa, puesto que hace apenas unos días el presidente Donald Trump expresó en su red social Truth Social su intención de declarar al movimiento como grupo terrorista, calificándolo de “un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo”.

Diversos funcionarios de la administración Trump han relacionado a Antifa con varios atentados registrados en las últimas semanas en Estados Unidos, así como con ataques dirigidos contra agentes de inmigración, según reiteró la portavoz.

La portavoz Karoline Leavitt aseguró que el gobierno estadounidense usará todo su poder.
La portavoz Karoline Leavitt aseguró que la decisión se oficializaría muy pronto. | Foto: X: @LeavittMedia

En la misma línea, Leavitt destacó que las balas con las que fue asesinado el activista político conservador Charlie Kirk, hace pocas semanas en Utah, contenían mensajes vinculados con la organización.

La actual administración estadounidense ha catalogado a Antifa como un grupo organizado, aunque en gran parte del mundo se le considera un movimiento político de extrema izquierda, antifascista y antirracista. Se trata de una red descentralizada que, desde hace décadas, ha impulsado marchas y protestas en distintos contextos políticos.

Trump, desde su primer mandato, ha señalado a Antifa como uno de los principales responsables de fomentar la violencia interna, culpándolos además de buena parte de los disturbios que sacudieron al país en 2020 tras la muerte de George Floyd.

El fallecimiento de Floyd ocurrió en medio de un procedimiento policial durante la pandemia del Covid-19. En ese momento, un agente colocó su rodilla en el cuello del ciudadano afroamericano durante más de nueve minutos, lo que terminó provocando su asfixia.

El terrible hecho fue grabado y difundido masivamente en redes sociales, desencadenando protestas globales contra la brutalidad policial y el racismo sistémico.

Habrá que esperar lo que ocurra en las horas siguientes de este lunes 22 de septiembre para confirmar si el gobierno de Trump convierte finalmente en oficial esta clasificación.

