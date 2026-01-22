MUNDO

Trump asegura que una flota militar se dirige hacia Irán: “Tenemos a la Armada”

El presidente de Estados Unidos dijo que está vigilando muy de cerca a las autoridades iraníes.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 11:13 p. m.
Donald Trump habría ordenado un nuevo despliegue en este país.
Donald Trump habría ordenado un nuevo despliegue en este país. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que está vigilando muy de cerca a las autoridades iraníes por la represión de las recientes protestas y ha hecho público que una “flota enorme” se dirige hacia Irán.

“Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza (...) Tenemos a la Armada. Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección. Y tal vez no tengamos que usarla”, dijo en declaraciones a la prensa a bordo del ‘Air Force One’ a su regreso a Estados Unidos desde el Foro Económico de Davos.

Estas nuevas declaraciones llegan horas después de que el propio Trump afirmara que esperaba que no fueran necesarias “mayores acciones” contra Irán y asegurara que sus amenazas a Teherán en este sentido llevaron a la anulación de la ejecución de más de 800 manifestantes, extremo desmentido por el país centroasiático.

En su primer balance oficial de víctimas mortales en el marco de las manifestaciones, las autoridades iraníes han cifrado esta semana en más de 3.000 los muertos, a pesar de que Teherán lo atribuye a “incidentes terroristas”, en vez de a la represión de sus fuerzas de seguridad.

Deportes

Récord en la NBA: New York Knicks logran la victoria más abultada de su historia

Noticias Estados Unidos

Vance defiende la economía del segundo gobierno Trump y lanza advertencia a empresas: “Serán castigadas si invierten en la China comunista”

Noticias Estados Unidos

Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos

Mundo

Revelan dato sobre lo ocurrido con Zulma Guzmán en el río Támesis: daría un giro al caso de envenenamiento con talio

Mundo

Ecuador responde a suspensión de venta de energía de Colombia: esto confirmó el Gobierno de Noboa

Noticias Estados Unidos

Revelan autopsia de Renee Good, mujer abatida por un agente del ICE en Minneapolis: hallan tres impactos de bala

Mundo

Ni Ucrania ni Venezuela: este fue el país más deseado por las potencias mundiales durante más de un siglo

Mundo

Primer reporte oficial de muertes en Irán: el dato que dejan las manifestaciones contra el régimen

Mundo

Trump promete “borrar” Irán de la tierra si las autoridades iraníes deciden acabar con él

Mundo

Donald Trump compartió la predicción de un analista sobre la “liberación” de 3 países antes de dejar la Casa Blanca

En desarrollo...

Más de Mundo

Donald Trump habría ordenado un nuevo despliegue en este país.

Trump asegura que una flota militar se dirige hacia Irán: “Tenemos a la Armada”

NBA NY Knicks

Récord en la NBA: New York Knicks logran la victoria más abultada de su historia

x

Vance defiende la economía del segundo gobierno Trump y lanza advertencia a empresas: “Serán castigadas si invierten en la China comunista”

x

Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos

Zulma Guzmán Castro cuando participó en un programa de televisión. Y, a la derecha, el puente de Battersea, en Londres (Inglaterra)

Revelan dato sobre lo ocurrido con Zulma Guzmán en el río Támesis: daría un giro al caso de envenenamiento con talio

Daniel Noboa Gustavo Petro

Ecuador responde a suspensión de venta de energía de Colombia: esto confirmó el Gobierno de Noboa

Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis, mientras la autenticidad de las imágenes sigue en revisión.

Revelan autopsia de Renee Good, mujer abatida por un agente del ICE en Minneapolis: hallan tres impactos de bala

El país que atacaron por casi un siglo, no es Venezuela

Ni Ucrania ni Venezuela: este fue el país más deseado por las potencias mundiales durante más de un siglo

X

ICE captura a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años; indignación en Minnesota contra la agencia migratoria

Delcy Rodríguez Nicolás Maduro

Escándalo en Miraflores: revelan las pistas que confirmarían una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro

Noticias Destacadas