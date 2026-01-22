Trump asegura que una flota militar se dirige hacia Irán: “Tenemos a la Armada”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que está vigilando muy de cerca a las autoridades iraníes por la represión de las recientes protestas y ha hecho público que una “flota enorme” se dirige hacia Irán.

“Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza (...) Tenemos a la Armada. Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección. Y tal vez no tengamos que usarla”, dijo en declaraciones a la prensa a bordo del ‘Air Force One’ a su regreso a Estados Unidos desde el Foro Económico de Davos.

Estas nuevas declaraciones llegan horas después de que el propio Trump afirmara que esperaba que no fueran necesarias “mayores acciones” contra Irán y asegurara que sus amenazas a Teherán en este sentido llevaron a la anulación de la ejecución de más de 800 manifestantes, extremo desmentido por el país centroasiático.

🇮🇷🇺🇸🚨| ÚLTIMA HORA: El presidente Trump sobre Irán: "Tenemos una gran fuerza que se dirige hacia Irán... tenemos una flota masiva que se dirige en esa dirección".🔥🔥🔥 pic.twitter.com/WQRaNXiuLq — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 22, 2026

En su primer balance oficial de víctimas mortales en el marco de las manifestaciones, las autoridades iraníes han cifrado esta semana en más de 3.000 los muertos, a pesar de que Teherán lo atribuye a “incidentes terroristas”, en vez de a la represión de sus fuerzas de seguridad.

En desarrollo...