Trump asistirá a este evento conmemorativo en Nueva York por el aniversario del 11 de septiembre

Este jueves 11 de septiembre se cumplen 24 años del terrible atentado terrorista contra las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Ante el aniversario de una fecha con la que millones de estadounidenses tienen sentimientos encontrados, muchos ojos se mantienen en los movimientos del presidente, en este caso Donald Trump.

El mandatario hará acto de presencia este jueves en el Yankee Stadium, en el encuentro de los Bombarderos del Bronx frente a Detroit Tigers. En este importante partido de béisbol se llevará a cabo una ceremonia previa en conmemoración a las víctimas que dejó el fatídico atentado.

Teniendo en cuenta que el mandatario no se presentó en los actos conmemorativos en la zona cero, su presencia en este evento ha generado debate. En su lugar, quien estuvo en la ceremonia de Manhattan fue el vicepresidente, J.D. Vance, mientras que Trump encabezó un acto conmemorativo en el Pentágono.

Allí ofreció unas palabras solemnes en homenaje a las víctimas: “Hoy, como una sola nación, renovamos nuestro voto sagrado de que nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001”.

Las puertas del estadio se abrirán a las cuatro de la tarde, aunque el lanzamiento inicial está programado para alrededor de las siete de la noche. El presidente Trump asistirá acompañado de la primera dama, lo que ha llevado a un refuerzo de seguridad sin precedentes en el máximo escenario del béisbol mundial.

Según un reporte de Univisión, solo se permitirá el ingreso de bolsos de mano pequeños de máximo 4.5 x 6.5 pulgadas.No se permitirá el ingreso de líquidos, botellas, latas, mochilas, computadoras portátiles, ni tabletas. Tampoco habrá almacenamiento disponible para artículos restringidos.

El estacionamiento será limitado y varias calles aledañas estarán cerradas tanto al tráfico vehicular como al peatonal, lo que ha obligado a las autoridades a recomendar llegar con varias horas de anticipación.

Es bien sabido que el presidente es un ferviente seguidor de los Yankees. A finales del siglo XX e inicios del XXI era común verlo en el Yankee Stadium junto a George Steinbrenner, el histórico propietario del equipo de la Gran Manzana. Esa cercanía al béisbol neoyorquino ha hecho que muchos seguidores esperen con expectativa su presencia en esta fecha tan significativa.

Puede que esta visita sea lo que necesiten los Yankees para levantar cabeza, puesto que atraviesan un momento crítico en la temporada. En los dos primeros juegos de la serie frente a Tigres apenas han anotado tres carreras y han recibido 23, una diferencia preocupante para un equipo que aspira a la postemporada.

Actualmente, los Bombarderos del Bronx están cerca de lograr la clasificación vía comodín, pero sus posibilidades de luchar por el título divisional parecen reducidas.