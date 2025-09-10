Suscribirse

Estados Unidos

‘Fahrenheit 9/11′: el documental sobre los nexos de la familia Bush con los Bin Laden y que sigue vigente a 24 años de los atentados

El documental examina las causas y consecuencias políticas y sociales de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Redacción Mundo
10 de septiembre de 2025, 6:11 p. m.
x
El documental causó furor en el público estadounidense e internacional | Foto: GettyImages

Michael Moore, un polémico y reconocido cineasta estadounidense, es el director del documental Fahrenheit 9/11, un revelador filme con una mirada diferente sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Manhattan, Nueva York.

Moore empezó la grabación en 2003, apenas año y medio después del ataque, que aún sacudía a Estados Unidos y al mundo.

No se enfocó en el recuento de las acciones terroristas; se trató de un ensayo crítico sobre la gestión del presidente de entonces, George W. Bush, sus antecedentes con grupos árabes y la decisión de ir a la guerra en Irak.

x
Mildred McHugh, madre de un militar que combatió en Irak, protesta en la Lincoln Plaza, Washington, apoyando el documental de Moore y su análisis de las graves consecuencias de la guerra. | Foto: Getty Images

En la primera trama, Moore expone a través de archivos propios y periodísticos la relación de Bush con familias saudíes, de donde proviene Osama Bin Laden, autor intelectual de los atentados.

Contexto: Estos son los 4 documentales más reveladores sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001, desde diferentes perspectivas

Semanas después del ataque, la administración Bush aprobó la salida del país de estas personas, negándole la posibilidad al FBI de interrogar familiares con cercanía a Bin Laden.

Con un tono sarcástico, expone los negocios de Bush padre e hijo con empresas extranjeras y organizaciones del Medio Oriente, que de alguna u otra manera se beneficiaron entorno al 9/11.

x
Bush se dirigió al país después de confirmar los ataques al World Trade Center en Nueva York y al Pentágono, además de un avión que no llegó a su destino. | Foto: Getty Images

Además, muestra indicios de compañías estadounidenses con socios del Medio Oriente para trabajar con petróleo y reconstruir edificaciones dañadas por los enfrentamientos en Irak y Afganistán.

Sin embargo, no solo se queda con el escrutinio a Bush, también hace un análisis mediático de la fuerte campaña patriótica que se gestó en Estados Unidos, influenciado por el gobierno y medios locales.

Igualmente, el documental recopila las formas en que la palabra “terrorismo” se apoderó de la vida cotidiana de los estadounidenses, legitimando la invasión a naciones soberanas del Medio Oriente.

x
En todo el mundo se dieron protestas masivas para rechazar la guerra en ese país tras los atentados del 9/11. | Foto: Getty Images

La invasión a Irak perpetuada por una coalición internacional liderada por EE. UU. y Gran Bretaña, acabaría en diciembre de 2011 y sin haber aportado una prueba real de las supuestas armas de destrucción masivas que supuestamente se estaban gestando en el país oriental.

En la última etapa, Moore examina las consecuencias de la guerra para los implicados directos: los militares en terreno de combate, sus familias y el pueblo iraquí.

Contexto: Nueva York refuerza seguridad por el 11 de septiembre, tras amenaza terrorista

En una de las escenas más comentadas, el director interpela a un político estadounidense y le pregunta si enviaría a sus hijos a la guerra. Según el análisis del filme, a Irak estaban yendo jóvenes provenientes de familias vulnerables y pertenecientes a poblaciones históricamente oprimidas.

La cinta se estrenó en 2004, justo cuando Bush buscaba la reelección y ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ‘Fahrenheit 9/11′: el documental sobre los nexos de la familia Bush con los Bin Laden y que sigue vigente a 24 años de los atentados

2. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

3. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

4. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

5. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidos11 de septiembreAtentados torres gemelasdocumental

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.