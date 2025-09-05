Estos son los 4 documentales más reveladores sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001, desde diferentes perspectivas

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos, el cual dejó casi 3.000 víctimas mortales, ha sido objeto de múltiples documentales.

Los productos audiovisuales han sido fuentes inagotables de evidencia, investigación, y sobre todo de construcción de memoria sobre el peor ataque extranjero a Estados Unidos en toda su historia.

El impacto de los aviones secuestrados provocaron el colapso de las edificaciones. | Foto: Getty Images

Uno de los más premiados es Fahrenheit 9/11, dirigido por el cineasta Michael Moore y estrenado en 2004.

La pieza es una crítica a la gestión de la administración de George W. Bush, su cuestionable manejo de la crisis, los intereses económicos después y antes del ataque, más las consecuencias de la invasión a Irak.

En marzo de 2003, tras orden de Bush, tropas estadounidenses invadieron Irak para derrocar a Sadam Husein. | Foto: Getty Images

Expone las relaciones entre la familia Bush, Osama Bin Laden y Arabia Saudita. Además, muestra el impacto que tuvo la denominada “lucha contra el terrorismo” en la sociedad estadounidense durante esos años.

Por otra parte, 9/11, con dirección de Jules y Gédéon Nudest, muestran las acciones heroicas y valientes de un grupo de bomberos de Nueva York. El día del atentado, el equipo grabó por accidente el único video del primer impacto entre las calles de Manhattan.

La cinta es un homenaje al personal que ejerce esta profesión, y exalta las acciones de las personas que dieron su vida durante la emergencia.

343 bomberos perdieron la vida tras el atentado. | Foto: Getty Images

Si quiere ver la cronología minuto a minuto de los hechos, el documental 102 Minutes That Changed America es una opción pertinente.

En esta recopilación de archivo y material fílmico, se evidencia cómo la ciudad vivió el ataque desde diferentes puntos de personas del común y equipos de emergencia.

La narración respeta la filmación natural y espontánea de los productos recogidos.

En otro enfoque, si está convencido de que el atentado se gestó durante años previos, The Looming Tower explica los antecedentes y fallas de inteligencia previas.