Estos son los 4 documentales más reveladores sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001, desde diferentes perspectivas

Se van a cumplir 24 años del ataque a las Torres Gemelas en Manhattan, Nueva York.

Redacción Mundo
5 de septiembre de 2025, 7:30 p. m.
Una enorme nube de humo cubrió Manhattan tras el colapso de las Torres Gemelas.
Las dos torres cedieron ante la gravedad de los ataques, hechos por terroristas que habían secuestrado aviones comerciales. | Foto: NY Daily News via Getty Images

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos, el cual dejó casi 3.000 víctimas mortales, ha sido objeto de múltiples documentales.

Los productos audiovisuales han sido fuentes inagotables de evidencia, investigación, y sobre todo de construcción de memoria sobre el peor ataque extranjero a Estados Unidos en toda su historia.

Torres gemelas
El impacto de los aviones secuestrados provocaron el colapso de las edificaciones. | Foto: Getty Images

Uno de los más premiados es Fahrenheit 9/11, dirigido por el cineasta Michael Moore y estrenado en 2004.

Contexto: Revelan los famosos que se salvaron de morir en la tragedia de las Torres Gemelas en el 11-S

La pieza es una crítica a la gestión de la administración de George W. Bush, su cuestionable manejo de la crisis, los intereses económicos después y antes del ataque, más las consecuencias de la invasión a Irak.

x
En marzo de 2003, tras orden de Bush, tropas estadounidenses invadieron Irak para derrocar a Sadam Husein. | Foto: Getty Images

Expone las relaciones entre la familia Bush, Osama Bin Laden y Arabia Saudita. Además, muestra el impacto que tuvo la denominada “lucha contra el terrorismo” en la sociedad estadounidense durante esos años.

Por otra parte, 9/11, con dirección de Jules y Gédéon Nudest, muestran las acciones heroicas y valientes de un grupo de bomberos de Nueva York. El día del atentado, el equipo grabó por accidente el único video del primer impacto entre las calles de Manhattan.

Contexto: Identifican tres nuevas víctimas del 11-S tras 24 años: avance genético da consuelo a familias aún sin respuestas

La cinta es un homenaje al personal que ejerce esta profesión, y exalta las acciones de las personas que dieron su vida durante la emergencia.

x
343 bomberos perdieron la vida tras el atentado. | Foto: Getty Images

Si quiere ver la cronología minuto a minuto de los hechos, el documental 102 Minutes That Changed America es una opción pertinente.

En esta recopilación de archivo y material fílmico, se evidencia cómo la ciudad vivió el ataque desde diferentes puntos de personas del común y equipos de emergencia.

La narración respeta la filmación natural y espontánea de los productos recogidos.

En otro enfoque, si está convencido de que el atentado se gestó durante años previos, The Looming Tower explica los antecedentes y fallas de inteligencia previas.

Profundiza en las deficiencias comunicativas entre el FBI y la CIA en los años 90, y la negligencia institucional que por años subestimó las amenazas del grupo de Bin Laden.

Estados UnidosTorres GemelasAtentados del 11 de septiembreNueva YorkWorld Trade Center

Noticias Destacadas

