El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía en vilo al mundo. Desde hace varios días había anunciado un ataque del cual un país no se levantaría. “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?”, dijo el mandatario en el mensaje publicado en su red social en la mañana de este martes.

Era claro que se trataba de Irán, pues el mismo Trump había dicho que a las siete de la noche terminaba el ultimatúm que les había dado para abrir el estrátegico estrecho de Ormuz.

“Esta noche morirá toda una civilización”: el alarmante mensaje de Trump a horas de vencer su ultimátum al régimen iraní

Pero en un trino, publicado apenas un tiempo antes de que llegara esa fecha definitiva, Trump aseguró que había recibido una propuesta que le parecía “viable”.

El presidente anunció entonces la suspensión durante dos semanas del bombardeo que Washington tenía previsto lanzar contra Irán, tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército pakistaní, Asim Munir.

“Basándome en las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, quienes me pidieron que detenga la fuerza destructiva que se enviará esta noche a Irán, acepto suspender el bombardeo y el ataque por un período de dos semanas”, afirmó el mandatario.

Trump explicó que la decisión está condicionada a que Irán permita la apertura “completa, inmediata y segura” del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio energético mundial.

“¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio. Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación", agregó el presidente Trump.

“Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo. En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, finalizó.

Irán, por su parte, había dicho antes de que se hiciera público el mensaje de Trump que el país estaba preparado para todas las posibilidades en el marco de la guerra con Estados Unidos e Israel.

“La seguridad nacional y la sostenibilidad de las infraestructuras son objeto de cálculos precisos. El gobierno ultimó al detalle las medidas necesarias para todos los escenarios. Ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia”, declaró el primer vicepresidente, Mohamad Reza Aref, en un mensaje en X.

En desarrollo...