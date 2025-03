Trump envía ultimátum a Hamás para que abandone Gaza y libere a los rehenes. “Habrá un infierno que pagar más tarde”

“”Shalom Hamás” significa Hola y Adiós. Puedes elegir. Libera a todos los rehenes ahora, no más tarde, y devuelve inmediatamente todos los cadáveres de las personas que asesinaste, o se ACABÓ para ti. ¡solo las personas enfermas y retorcidas conservan cuerpos, y tú estás enfermo y retorcido!”, aseguró el presidente estadounidense a través de su red social Truth Social.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó a Hamás para liberar a los rehenes; “habrá consecuencias que no pueden ni imaginar”

Posteriormente, el mandatario de los Estados Unidos aseguró que seguirá con su labor para terminar con la guerra en Gaza, no sin antes volver a amenazar a los dirigentes e integrantes del grupo terrorista. “Estoy enviando a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo, ni un solo miembro de Hamás estará a salvo si no haces lo que te digo. Acabo de reunirme con tus antiguos rehenes cuyas vidas has destruido”, manifestó Trump.