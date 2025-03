Trump le aprieta la cuerda a Maduro: impone nuevas medidas contra el petroleo de Venezuela y pone a sudar a la dictadura

Pero no fue la única razón. También pesó un marco migratorio enrarecido por los miembros del Tren de Aragua que están delinquiendo en Estados Unidos. La fórmula de Trump es sencilla: atacar a Nicolás Maduro donde más le duele, en el bolsillo del aparato estatal venezolano. La manera más directa es golpear las operaciones de petróleo que las empresas globales explotan con beneficio directo al país, bajo el yugo del autoritarismo del socialismo venezolano. Y esta semana anunció un golpe directo a Miraflores.

Dicha medida ya ha empezado a afectar a la dictadura de Maduro. La multinacional india Reliance Industries Ltd. suspendió las compras de crudo venezolano tras el anuncio del presidente estadounidense. Otros países que podrían suspender sus operaciones con el régimen son España, Rusia, Singapur y Vietnam, además de China, que es incierto si soltaría la mano de la dictadura.

De inmediato, Nicolás Maduro, en un intento de tono conciliador con Donald Trump, acusó a la oposición venezolana y al expresidente colombiano Iván Duque de ser los verdaderos promotores de la llegada del Tren de Aragua a Estados Unidos, fuera de buscar excusas antes de asumir el fracaso de su mandato. “Es un insulto decir que Venezuela hizo un plan para invadir Estados Unidos. No, fue culpa de las sanciones y el bloqueo de ustedes mismos contra nuestra economía”, declaró el dictador.

Trump también suspendió la licencia de Chevron para operar en Estados Unidos, está en funcionamiento los últimos días hasta que tenga que retirarse del país.

Esta no es la primera medida que el presidente estadounidense toma contra el crudo del régimen de Nicolás Maduro. Hace unas semanas suspendió la licencia que tenía la petrolera Chevron para operar en territorio venezolano, un gran golpe para la dictadura, que desde que el Gobierno Biden aprobó dichas concesiones llegaron a sus arcas más de 300 millones de dólares. Esto, a pesar de que la empresa no debía dar nada de su capital al Gobierno de Miraflores, pero que terminó haciéndolo con beneplácito de la Casa Blanca, según reveló Bloomberg .

El medio estadounidense también aseguró que, a pesar de la medida de Washington contra Chevron, a la petrolera se le permitiría operar por un mes más del estipulado después de arduas labores de lobby político con el Gobierno Trump. Sin embargo, al momento de la publicación, esto no se había confirmado.

Sin embargo, el anuncio de Donald Trump podría tener una contraparte. Algunos expertos consideran que los aranceles del mandatario a los países que negocien crudo con Venezuela podrían no ser la mejor solución. Se cree que la medida correcta era que el mandatario amenazara directamente a las empresas petroleras y no a las naciones, ya que dichas industrias no obedecen a mandatos gubernamentales. Pero otros opinan lo contrario.