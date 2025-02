¿Trump “traicionó” a Zelenski? Así es el trato que EE. UU. negocia con Putin para acabar la guerra en Ucrania

“En los meses que vienen vamos a ver muchas declaraciones, encuentros, llamadas. Pero así no va a funcionar. Rusia no negocia. No es algo del tipo ‘esto va para mí y esto va para ti’. Ellos negocian con los ultimátums estilo ‘todo o nada’. Y como los rusos están seguros de que están ganando la guerra, sus demandas serán maximalistas”, dice en diálogo con SEMANA el embajador de Ucrania para Colombia, Yuriy Polyukhovych.