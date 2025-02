Trump vuelve a hablar del posible fin de la guerra en Ucrania y dice que Zelenski y Putin tendrán que “juntarse”

“Creo que el presidente Putin y el presidente Zelenski tendrán que juntarse. Porque, ¿daben qué? Queremos acabar con la muerte de millones de personas”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Horas antes, el magnate republicano dijo que Ucrania no tiene “ninguna carta” en mano en potenciales negociaciones para poner fin al conflicto bélico y acusó a los dirigentes de Francia y Reino Unido de no hacer nada para alcanzar la paz.

“He tenido muy buenas conversaciones con Putin, y no tan buenas con Ucrania. Ellos no tienen ninguna carta, pero se hacen los duros. Pero no vamos a permitir que esto continúe”, dijo Trump en una reunión de gobernadores en la Casa Blanca. Y previamente estimó que la presencia de Zelenski en las negociaciones no es muy importante. “Ha estado allí durante tres años. Él hace que sea muy difícil hacer tratos”, añadió.